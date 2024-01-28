أعلنت إمارة دبي عن خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز دورها كمركز اقتصادي عالمي من خلال إطلاق “صندوق دبي للنمو العالمي” بقيمة 500 مليون درهم، وذلك بهدف دعم وتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، عن إطلاق الصندوق، ضمن خطوة هامة لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال “مبادرة دبي للنمو العالمي” بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني.



الهدف الرئيسي للصندوق هو تقديم دعم مالي ميسر للشركات الناشئة والمتوسطة في دبي، لتمكينها من التوسع على الصعيدين المحلي والعالمي.

وفي خطوة مبتكرة، يشارك في تنفيذ المبادرة بنك الإمارات دبي الوطني، الذي سيقدم تمويلًا بقيمة 500 مليون درهم، دون فرض هامش ربح إضافي، مما يساهم في توفير تمويل ميسر للشركات المشاركة.



وأكد الشيخ حمدان بن محمد على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الإماراتي.

وشدد على أن الصندوق سيكون شريكًا حيويًا لرواد الأعمال في تحقيق رؤية دبي الاقتصادية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والابتكار.





التحول نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة:



تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية دبي لتعزيز الابتكار ودعم الريادة في الأعمال، حيث تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة محركًا حيويًا في اقتصاد الإمارة. يعكس إطلاق “صندوق دبي للنمو العالمي” التزام حكومة دبي بتقديم بيئة داعمة وتمويل ميسر لتمكين الشركات من تحقيق نمو مستدام وتوسيع نطاق أعمالها.



شروط التمويل الميسر:

من المتوقع أن يكون صندوق دبي للنمو العالمي متاحًا للشركات التي تأسست في دبي، بغض النظر عن جنسيات مالكيها، وتلبي شروط التمويل الميسرة. سيقدم الصندوق تمويلًا بقيمة 500 مليون درهم إماراتي، مع شروط ميسرة لضمان دعم أوسع نطاق ممكن للشركات المؤهلة.



رؤية حمدان بن محمد لدعم الشركات:



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد على أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الإماراتي.

وشدد على أن الصندوق سيكون شريكًا حيويًا لرواد الأعمال في تحقيق رؤية دبي الاقتصادية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والابتكار.



خطوة نحو مستقبل اقتصادي مستدام:



تعتبر “صندوق دبي للنمو العالمي” استثمارًا مدروسًا في مستقبل الاقتصاد المرن، حيث يسهم في تحقيق التنويع في مصادر الدخل وتعزيز الابتكار. وتعكس هذه المبادرة التزام دبي بدعم ريادة الأعمال وتوفير البيئة الملائمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.



الاستمرار في دعم الشركات الناشئة والمتوسطة:



تشير تصريحات سمو الشيخ مكتوم بن محمد إلى استمرار التزام دبي بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة. وتشدد على أهمية الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني كشريك استراتيجي في هذه المبادرة.





طوال سنوات مضت، شهدنا جميعاً انطلاق قصص نجاح عالمية من دبي … رواد أعمال وشركات انطلقوا من هنا وتركوا بصمة واضحة بمبادراتهم وأفكارهم ومشاريعهم … اليوم، ودعماً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نطلق "مبادرة دبي للنمو العالمي" بقيمة 500 مليون درهم بالشراكة بين حكومة دبي وبنك… pic.twitter.com/hMjaKuwsVw — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) January 28, 2024