صندوق النقد يتوقع تباطؤًا عالميًا “كبيرًا” بسبب الرسوم الجمركية التاريخية

خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي على المدى القريب، محذرًا من تباطؤ اقتصادي واسع النطاق بفعل التوترات التجارية المتصاعدة والسياسات الحمائية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي مقدمتها فرض تعريفات جمركية شاملة.

وفي تقريره لشهر أبريل حول آفاق الاقتصاد العالمي، أشار صندوق النقد إلى أن حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات التجارية دفعت إلى استبدال التوقعات الأساسية التقليدية بـ”توقعات مرجعية”، تعتمد على ما أُعلن من تعريفات حتى تاريخ 4 أبريل، بما في ذلك خطة ترامب الجمركية.

تباطؤ عالمي ملحوظ: النمو عند 2.8% فقط في 2025

تتوقع المؤسسة الدولية أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 3.3% في العام الماضي إلى 2.8% هذا العام، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن توقعات يناير. كما رجّح الصندوق أن يعود النمو للارتفاع إلى 3% العام المقبل، لكنه لا يزال دون المستوى المتوقع سابقًا.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، في مؤتمر صحفي قبيل صدور التقرير:

“نحن ندخل حقبة جديدة يُعاد فيها ضبط النظام الاقتصادي العالمي الذي استمر طوال الثمانين عامًا الماضية.”

وأشار إلى أن وتيرة إعلانات الرسوم الجمركية من قبل ترامب منذ عودته إلى منصبه في يناير، إلى جانب الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين، رفعت معدل التعريفات الجمركية إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من 100 عام.

ضغوط على الاقتصاد الأمريكي والصيني

خفض التقرير توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي لعام 2025 إلى 1.8%، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية عن تقديرات يناير، مشيرًا إلى أن “جميع المناطق ستتأثر سلبًا هذا العام والعام المقبل”. كما رفع الصندوق احتمالية حدوث انكماش اقتصادي عالمي إلى 30%.

أما الصين، فتوقع التقرير أن يسجل اقتصادها نموًا قدره 4% فقط خلال هذا العام، بتراجع قدره ست نقاط مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، نتيجة الحرب التجارية المتصاعدة مع واشنطن.

وفيما يتعلق بالتجارة العالمية، خفّض التقرير توقعات نموها إلى النصف، لتصل إلى 1.7% فقط خلال 2025، وهو أدنى مستوى منذ سنوات، في ظل تبادل واشنطن وبكين لرسوم جمركية تصل إلى 145% على بعض المنتجات.

تأثيرات ممتدة في الشرق الأوسط وأوروبا

على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، يتوقع صندوق النقد نموًا بنسبة 3% هذا العام، و3.5% في 2026، في تعديل نزولي يُعزى إلى تباطؤ إنتاج النفط، واستمرار تداعيات الصراعات، وبطء تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

ومن المتوقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة نموًا بنسبة 4%، والسعودية 3.8% هذا العام، على أن تُنشر التوقعات المفصلة للمنطقة يوم الخميس المقبل.

في المقابل، يُتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة اليورو إلى 0.8% فقط، وسط استمرار الغموض السياسي والضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار النفط.

التضخم يواصل التباطؤ… والدولار يتأثر

أشار التقرير إلى أن معدل التضخم العالمي سيتراجع تدريجيًا إلى 4.3% هذا العام، قبل أن ينخفض إلى 3.6% بحلول 2026، إلا أن بعض المناطق قد تشهد ارتفاعًا في معدلات الأسعار.

كما لفت إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة أثرت على أداء الدولار الأمريكي، حيث تراجع مؤشر الدولار إلى 97.92، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2022، نتيجة تصاعد الشكوك حول الطلب العالمي على الأصول الدولارية.

سيناريوهات بديلة وتأثير محدود للتعليق المؤقت

طرح صندوق النقد الدولي سيناريوهين بديلين للتوقعات: الأول يفترض عدم إعلان ترامب لرسوم جديدة، وفيه يُسجل النمو العالمي نسبة 3.2% هذا العام، والثاني يفترض تعليق الرسوم لمدة 90 يومًا، لكنه لا يغير بشكل جوهري من التوقعات، وفق ما أكده غورينشاس.

وأضاف: “حتى لو استفادت بعض الدول من فرض رسوم مرتفعة، فإن الاقتصادين الأمريكي والصيني سيواصلان التأثر السلبي.”

دعوة لإصلاح النظام التجاري العالمي

وسط هذا المشهد المتقلب، أكد غورينشاس أن الخلل في النظام التجاري الحالي بحاجة إلى معالجة جماعية، قائلًا:

“لم يكن نظامنا التجاري مثاليًا، لكن علينا جميعًا أن نعمل معًا لإصلاحه كي يخدم الجميع.”

من جهتها، دعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إلى خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، معتبرة أن تلك السياسات “تغذي تصورات سلبية” حول عدالة النظام التجاري العالمي.