صندوق النقد العربي يكشف عن توقعاته للتضخم والنمو

خفض صندوق النقد العربي، توقعاته لنمو اقتصادات الدول العربية خلال العام الجاري 2023 إلى 2.2%، مقارنة بتوقعات الصندوق في مايو الماضي، لنمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 3.4%.

أسباب تخفيض توقعات النمو

وأرجع الصندوق، سبب تخفيض توقعات نمو اقتصادات الدول العربية، خلال عام 2023، إلى استمرار البنوك المركزية، ومؤسسات النقد العربية، في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وتأثير ذلك على النشاط الاقتصادي.

وأكد صندوق النقد العربي، أن اقتصادات الدول المصدرة للنفط تأثرت بتراجع إنتاج النفط، وفقا لترتيبات الخفض الطوعي ضمن تحالف “أوبك+”، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تؤثر التطورات الأخيرة في المنطقة، وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية، وضعف الطلب الخارجي على آفاق النمو في عدد من الدول العربية.

وأعلنت 8 دول أعضاء في تحالف “أوبك+” خلال إبريل الماضي، خفضاً طوعياً في إنتاجها من النفط، بينهما 5 دول عربية.

توقعات نمو اقتصادات الدول العربية 2024

وتوقع صندوق النقد العربي، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي لشهر نوفمبر، نمو اقتصادات الدول العربية، في عام 2024، بنسبة 3.3%.

وقال صندوق النقد العربي، إن اقتصادات الدول العربية، حققت نموا بنسبة 5.8% عام 2022.

توقعات معدلات التضخم في الدول العربية

وتوقع صندوق النقد العربي، أن تبقى معدلات التضخم في الدول العربية مرتفعة نسبياً متأثرة بدرجة كبيرة بالضغوط التي يتعرض لها سعر صرف العملة المحلية في بعض الدول العربية، وتذبذبات أسعار الطاقة، والغذاء، وكذلك تأثير عوامل تضخمية أخرى.

ورجّح الصندوق، أن يبلغ متوسط معدل التضخم في الدول العربية نحو 9.3% في عام 2023، قبل أن يتراجع إلى حدود 3.6% خلال عام 2024.

وأوضح الصندوق، أن أولوية العديد من دول العالم حاليا، هي السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، دون التأثير على معدلات النمو الاقتصادي بصورة كبيرة، أو الاستقرار المالي.

وأضاف، أن أغلب البنوك المركزية، لم تتوقف عن رفع أسعار الفائدة، مع متابعة تأثير ذلك على النشاط الاقتصادي ككل.