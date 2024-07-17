صندوق النقد الدولي: الصين والهند تشكلان نصف النمو العالمي في 2024

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته الاقتصادية هذا العام للصين، والهند، وأوروبا، بينما خفض التوقعات بشكل متواضع للولايات المتحدة، واليابان.

وأشارت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إلى تباطؤ النمو العالمي، بالتزامن مع تباطؤ التضخم الأكثر من المتوقع للخدمات، من السفر بالطائرة إلى وجبات المطاعم.

توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي

وبشكل عام، قال الصندوق، إنه لا يزال يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% هذا العام، دون تغيير عن توقعاته السابقة في أبريل، وبانخفاض طفيف عن نمو 3.3% في عام 2023.

وقال بيير أوليفييه جورينشاس، كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، للصحفيين: “النمو العالمي لا يزال ثابتا”.

وأضاف جورينشاس، أنه مع ذلك فإن توسع الاقتصاد العالمي يظل متواضعاً وفقاً للمعايير التاريخية الحديثة. فمنذ عام 2000 حتى عام 2019، قبل أن يقلب الوباء النشاط الاقتصادي رأسا على عقب، بلغ متوسط ​​النمو العالمي 3.8% سنويا، حسب وكالة أسوشيتد برس.

ويعمل صندوق النقد الدولي، وهو منظمة إقراض تضم 190 دولة، على تعزيز النمو الاقتصادي، والاستقرار المالي، والحد من الفقر العالمي.

الصين والهند تشكلان نصف النمو العالمي في 2024

وقدر جورينشاس، أن الصين، والهند، ستشكلان ما يقرب من نصف النمو العالمي هذا العام.

وأوضح، أن ذلك يرجع جزئيًا إلى ارتفاع الصادرات الصينية في بداية عام 2024، حيث قام الصندوق، بتحديث توقعاته لنمو الصين هذا العام إلى 5% من 4.6% التي توقعها في أبريل، على الرغم من انخفاضها من 5.2% في عام 2023.

الاقتصاد الصيني يواجه تحديات كبيرة

وتم نشر توقعات الصندوق، قبل أن تعلن بكين، أن الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، نما بمعدل سنوي أبطأ من المتوقع بنسبة 4.7% في الفترة من أبريل حتى يونيو، بانخفاض عن 5.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

ويواجه الاقتصاد الصيني، الذي كان ينمو بانتظام بمعدل سنوي يتجاوز 10%، تحديات كبيرة، وأبرزها انهيار سوق الإسكان، والشيخوخة السكانية، التي تتسبب في نقص العمالة في البلاد.

وكتب جورينشاس، أنه بحلول عام 2029، سوف يتباطأ نمو الصين إلى 3.3%.

توقعات نمو الاقتصاد الهندي

ومن المتوقع الآن، أن ينمو الاقتصاد الهندي، بنسبة 7%، ارتفاعًا من 6.8% توقعها الصندوق، في أبريل الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإنفاق الاستهلاكي القوي في المناطق الريفية.

رفع توقعات النمو لمنطقة اليورو

وقال الصندوق، إن” براعم التعافي تحققت في أوروبا”، التي تضررت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والأضرار الاقتصادية الأخرى الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

ونظرًا لارتفاع أعمال الخدمات في أوروبا، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2024 للدول العشرين التي تشترك في عملة اليورو بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل، إلى 0.9%.

وقد نمت منطقة اليورو، عام 2023، بنسبة 0.5%.

خفض توقعات النمو لأمريكا واليابان

لكن الربع الأول الضعيف في الولايات المتحدة، دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة هذا العام إلى 2.6% من 2.7% توقعها في أبريل.

وبالمثل، خفض الصندوق، توقعاته للنمو في اليابان لعام 2024 إلى 0.7% من 0.9% التي توقعها في أبريل، مقارنة بمعدل نمو تحقق في عام 2023، بنسبة 1.9%.

وقال الصندوق، إن نمو اليابان في الربع الأول تعطل بسبب إغلاق مصنع كبير للسيارات.

توقعات معدل التضخم العالمي خلال عامين

وبعد ارتفاع التضخم إلى 8.7% في عام 2022 مع تعافي الاقتصاد العالمي بسرعة من الركود الوبائي، من المتوقع أن يستمر التضخم في جميع أنحاء العالم في التراجع من 6.7% في عام 2023، إلى 5.9% هذا العام، و4.4% في عام 2025.

وقال صندوق النقد الدولي، إن التقدم يتباطأ لأن تضخم الخدمات أثبت صعوبة ترويضه باستمرار.

وحذر الصندوق، من أن بعض البنوك المركزية، قد تبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من المتوقع، حتى تقتنع بأن التضخم تحت السيطرة بقوة، ونتيجة لذلك فإن تكاليف الاقتراض الأعلى من المتوقع قد تؤدي إلى إضعاف النمو العالمي.

وكتب جورينشاس في تدوينة مصاحبة للتقرير: “الخبر السار هو أنه مع انحسار الصدمات الرئيسية، انخفض التضخم دون حدوث ركود”.

وأصاف، أن الأخبار السيئة هي أن الوضع لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الوباء.