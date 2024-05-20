صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4% في 2024

رفع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة علي العيد، توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة إلى 4% في عام 2024، متوقعين أن يظل متوسط التضخم تحت السيطرة عند مستوى قريب من 2%. يأتي هذا التعديل بعد أن كانت توقعات الصندوق الأخيرة تشير إلى نمو بنسبة 3.5%.

وأجرى فريق الخبراء مناقشات مع الحكومة الإماراتية بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 في الفترة من 2 إلى 16 أيار/مايو الجاري.

وأشار العيد إلى أن الفوائض المالية والخارجية المتوقعة تظل مرتفعة، مدعومة بالارتفاع النسبي لأسعار النفط، مع توقع أن يبلغ الفائض الحكومي العام حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

من المتوقع أن يستمر الإنفاق الرأسمالي في تلبية احتياجات البنية التحتية، وأن يدعم تطبيق ضريبة دخل الشركات الإيرادات غير النفطية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ فائض الحساب الجاري حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

ويشهد النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة زخماً واسع النطاق، مدفوعاً بنشاط قوي في قطاعات السياحة والبناء والتصنيع والخدمات المالية.

ولفت العيد إلى أن الطلب الأجنبي على العقارات، وزيادة العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، ومكانة دولة الإمارات كملاذ آمن، ساهمت في دفع النمو السريع في أسعار المساكن وزيادة الإيجارات.

على صعيد قطاع الطاقة، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني هذا العام، بما في ذلك ارتفاع إنتاج النفط الخام من زيادة حصة الإمارات في أوبك +.

وعلى الرغم من أن التأثيرات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية قد تم احتواؤها حتى الآن، إلا أن التوقعات تخضع لعدم اليقين والمخاطر الخارجية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية، والنمو العالمي والظروف المالية، وتقلب أسعار السلع الأساسية.

وتؤدي التأثيرات غير المؤكدة الناجمة عن تغير المناخ وسرعة الجهود العالمية لإزالة الكربون إلى زيادة المخاطر.