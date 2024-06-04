صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطرح سندات بالجنيه الإسترليني

قالت مصادر مطلعة، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قرر طرح سندات بالجنيه الإسترليني، في إطار مساعيه لتنويع مصادر دخله، مع جمع التمويلات من الأسواق الخارجية لدعم الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن مصدر مطلع القول، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد فوض عدة بنوك لطرح سندات ممتازة غير مضمونة لأجل 5، و15 عام.

صندوق الاستثمارات العامة يطرح سندات بالإسترليني

ومن المقرر عقد مؤتمر للمستثمرين، الاثنين، ثم يتم طرح السندات للبيع وفقا لظروف السوق.

وسيكون هذا الطرح الأول بالجنيه الإسترليني من جانب مؤسسات مقرها في المملكة العربية السعودية منذ عام 2020، والثاني من نوعه بالنسبة للسعودية على الإطلاق، بحسب بيانات جمعتها بلومبرغ.

طرح سندات بـ 7 مليارات دولار في 2024

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، باع سندات بقيمة 7 مليارات دولار منذ بداية العام الحالي، ويسعى إلى تسريع وتيرة الاقتراض من أسواق المال الدولية للاستفادة من مصادر التمويل الجديدة، والمساعدة في تمويل خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، وتنفيذ “رؤية السعودية 2030”.

كما تسعى الحكومة السعودية، للاقتراض من السوق الدولية، حيث اقترضت منذ بداية العام الحالي 17 مليار دولار من الأسواق الدولية، وهو ما يزيد عن حصيلة اقتراض أي اقتصاد صاعد آخر، حيث تحاول سد العجز المتوقع في ميزانيتها للعام الحالي.

ديون الصندوق وتصنيفه الائتماني

وحتى نهاية مارس الماضي وصل إجمالي ديون صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى حوالي 38.7 مليار دولار.

في الوقت نفسه يمتلك الصندوق، سيولة نقدية وغير نقدية بقيمة 35 مليار دولار، بما في ذلك صناديق الاستثمار في أسواق المال.

يذكر أن مؤسسة “موديز انفستورز سرفيس”، للتصنيف الائتماني منحت الصندوق السعودي، الذي يدير أصولا بنحو تريليون دولار تصنيفا بدرجة “أيه وان” مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما أن تصنيفه وفقا لمؤسسة “فيتش” “أيه موجب”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.