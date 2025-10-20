صندوق الاستثمارات السعودي يدعو للتسجيل في برنامج توظيف مع روشن

دعا صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، إلى التسجيل في #برنامج_عزم بالتعاون مع مجموعة روشن؛ إحدى شركاته، بهدف تطوير وتوظيف الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية في المملكة.

وقال صندوق الاستثمارات العامة في تغريدة عبر منصة إكس مساء أمس الأحد “برنامج #عزم لا يقتصر على التدريب، بل يهدف إلى بناء مسيرة مهنية ذات معنى وهدف أسمى. يقدم هذا البرنامج من صندوق الاستثمارات العامة كل ما يلزم من مهارات ودعم وفرص لتمكين المواهب السعودية الشابة وقيادة مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة”.

وأضاف الصندوق في تغريدته “ابدأ مسيرتك المهنية بـ (عزم)

انطلق نحو مستقبل حافل بالنمو والفرص في منظومة شركات صندوق الاستثمارات العامة

مسار وظيفي مضمون

احصل على فرصة عمل مؤكدة في إحدى شركات محفظة صندوق الاستثمارات العامة فور تخرجك

تدريب عالمي المستوى

اكتسب مهارات متقدمة ومطلوبة في سوق العمل من خلال برامج تدريب عملية مكثفة، تم تصميمها بالتعاون مع نخبة من الشركاء في القطاع

شهادات احترافية عالمية

احصل على شهادات معتمدة عالمياً ترسخ مصداقيتك المهنية وتفتح لك آفاقاً واسعة

دعم مالي متكامل

يغطي البرنامج كامل الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى مكافأة شهرية طوال فترة التدريب

سجِّل الآن

بالتعاون مع مجموعة روشن“.

برنامج عزم

كان صندوق الاستثمارات العامة أعلن، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن فتح باب التسجيل في برنامج عزم لتطوير وتوظيف الكوادر الوطنية في المجالات التقنية والمهنية الذي أطلقه الصندوق مؤخراً بالشراكة مع عدة مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص من ضمنها شركات تابعة للصندوق.

ويهدف البرنامج الحكومي إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتدريب جيل جديد من أصحاب المهارات التي تواكب احتياجات سوق العمل بالتعاون مع منظومة شركات تابعة للصندوق وشركائه من القطاع الخاص، من خلال نموذج متكامل يجمع بين الاستقطاب والتأهيل والتوظيف المباشر عبر برامج تدريبية متخصصة، وذلك ضمن جهود الصندوق لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القدرات البشرية.

وتضم الشراكة ضمن برنامج عزم، كلاً من صندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة “كليات التميّز”، “ومجموعة روشن”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ويمنح البرنامج شهادات معترف بها دولياً تُسهّل فرص التوظيف المباشر، ويمكن للمهتمين الاطلاع على الشروط والتسجيل في المسارات التعليمية والتدريبية التي يطرحها البرنامج حالياً، وتشمل مجالات إدارة مشاريع البناء، وإدارة المرافق، إضافة إلى الصحة والسلامة والبيئة، عبر الرابط التالي: https://pif.gov.sa/ar/private-sector-hub/private-sector-initiatives/azm/learners/

ويعمل برنامج “عزم” على تطوير مناهج نظرية وعملية تدريبية متخصصة؛ بما يعزز من توطين المعرفة، واستقطاب الكوادر الوطنية، وبناء شراكات مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص؛ بما يسهم في خفض كلفة التطوير المعرفي والعملي، وتوظيف المتخصصين لدى الجهات والشركات من شركاء برنامج “عزم”، إلى جانب معالجة نقص التدريب المتخصص في التقنيات المتقدمة والمجالات الجديدة والناشئة.

وأسهمت استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في استحداث أكثر من 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في السعودية والعالم، ويستثمر الصندوق وشركاته التابعة في عدد من مبادرات التطوير التعليمي والمهني؛ تهدف إلى توطين المعرفة، وتطوير المهارات اللازمة للتحول الاقتصادي والاجتماعي طويل الأجل، واستحداث فرص عمل، ومن أبرزها الأكاديمية الوطنية للسيارات (نافا)، وبرنامج تطوير الخريجين، وبرنامج مسرعة الأعمال الصناعية لتمكين رواد الأعمال من تطوير منتجات وخدمات تنافسية، ومسابقة “مساهمة للتصميم” المخصصة للطلاب السعوديين وشركات التصميم المحلية الناشئة.