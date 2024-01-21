فريق التحرير by فريق التحرير

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صندوق استثماري سعودي مغربي للوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية

جاء ذلك خلال اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومملكة المغرب خلال زيارة الوفد المغربي لاتحاد الغرف السعودية اليوم.

فريق التحرير by فريق التحرير

في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، اتفق ممثلو القطاع الخاص من البلدين على برنامج عمل مشترك يشمل عدة مبادرات لتعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

أحد أبرز المشاريع التي تم التأكيد عليها هو تفعيل مشروع خط النقل البحري المباشر، الذي سيسهم بشكل كبير في تسهيل التجارة وتحسين الاتصالات بين البلدين.

كما تم الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك يهدف إلى دعم المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاقتصادية.

الصندوق الاستثماري صندوق مشترك لدعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية.


وذلك من خلال توفير الدعم اللازم وتسهيل العمليات التجارية. كما تهدف المبادرات إلى تعزيز التبادل التجاري وتكثيف نشاط الوفود التجارية والمشاركة في المعارض لتعزيز الفهم المتبادل للفرص والتحديات الاقتصادية.

100 شركة مغربية تخطط لدخول السوق السعودية

ووفقاً لبيان اتحاد الغرف السعودية، جاءت هذه التطورات خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

حضر الملتقى أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي على التطور الملموس في العلاقات السعودية المغربية، حيث ازداد حجم التبادل التجاري بنسبة كبيرة ووصل إلى أكثر من 16 مليار ريال. وأشار إلى نجاح الصادرات السعودية إلى المغرب وتحقيقها لمعدلات نمو ملحوظة.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح أفق واسع للفرص الاستثمارية والشراكات.

وأشار إلى وجود 250 شركة سعودية تستثمر في المغرب و20 شركة مغربية في المملكة.

من ناحية أخرى، أكد السفير المغربي لدى المملكة مصطفى المنصوري على الإصلاحات الاقتصادية في بلاده، التي أدت إلى تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المغربي، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تشكل إطارًا مناسبًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ويعد هذا الاتفاق على برنامج عمل مشترك خطوة هامة نحو تعزيز هذا التطور، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل قياسي بنسبة 223% ليصل إلى 16.4 مليار ريال في العام 2022، مقارنةً بـ 5 مليارات ريال في عام سابق.

كما شهدت الصادرات السعودية إلى المغرب نموًا بنسبة 234%، فيما زادت الواردات المغربية إلى المملكة بنسبة 153%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...