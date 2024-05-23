25 عاصفة تهدد صناعة النفط والغاز الأمريكية.. 6 أشهر من الدمار

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، في تحليل متعمق لتأثيرات الطقس على العرض والطلب، إن ما يصل إلى 25 عاصفة محددة في موسم الأعاصير هذا العام يمكن أن تلحق المزيد من الدمار بصناعة النفط والغاز الأمريكية أكثر من أي وقت مضى.

وحذرت إدارة معلومات الطاقة من أن “احتمال حدوث موسم أعاصير أقوى يشير إلى زيادة خطر انقطاع الإنتاج المرتبط بالطقس في صناعة النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة”، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية موسم أعاصير “شديد بشكل خاص” في المحيط الأطلسي هذا العام.

20 عاصفة في 2023

في العام الماضي، شهد موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي عاصفة واحدة من أصل 20 عاصفة ضربت الأراضي في الولايات المتحدة – ولم يتسبب أي منها في أي اضطراب شديد أو أضرار في منشآت صناعة النفط والغاز.

هذا العام، قد تكون الأمور مختلفة خلال الموسم، الذي يبدأ في الأول من يونيو/حزيران ويستمر حتى نهاية نوفمبر/تشرين الأول، حيث تضرب الأعاصير بشكل شائع جنوب شرق البلاد وساحل الخليج الأمريكي.

أسواق النفط والغاز

وتحذر إدارة معلومات الطاقة من أن توقعات الأعاصير الأكثر حدة لهذا العام قد تشهد تأثر أسواق النفط والغاز بالانقطاع المحتمل لإنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، مع إثارة المنشآت البحرية للقلق بشكل خاص في خليج المكسيك.

تحذير من الفيضانات

وتحذر الوكالة أيضًا من خطر الفيضانات والتعطيل في مرافق الإنتاج البحرية العائمة وعمليات المصافي.

وأخيرا، حذرت إدارة معلومات الطاقة من احتمال انقطاع صادرات الغاز الطبيعي المسال، والتي تشمل قدرة 13 مليار قدم مكعب يوميا من ساحل الخليج.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة إلى أن “الأعاصير الأخيرة كان لها تأثير أقل بكثير على إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لأن إنتاج الغاز الطبيعي في جمهورية الهند يتراجع منذ سنوات”.

وفي عام 2005، تسبب إعصارا كاترينا وريتا في انقطاعات كبيرة في الغاز الطبيعي؛ ومع ذلك، لا يمثل إنتاج الغاز من أراضي الحكومة اليوم سوى أقل من 2% من إجمالي إنتاج البلاد.