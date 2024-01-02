17 صفقة استحواذ مصرية بـ 5.18 مليارات دولار.. كم صفقة فاز بها الصندوق السيادي السعودي والإماراتي؟

17 صفقة استحواذ مصرية، قيمتها أكثر من 5.813 مليار دولار، أجرتها الحكومة المصرية، منذ بدء برنامج الطروحات الحكومية، في مارس 2022، تشمل بيع حصص في 14 شركة حكومية للصندوق السيادي السعودي، والإماراتي، وعدد من المستثمرين المصريين، والعرب.

وتعتمد الحكومة المصرية، على بيع حصص من الشركات الحكومية المدرجة في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة، حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

بيع حصص من 14 شركة حكومية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، قد كشف في مؤتمر صحفي عقد في 20 ديسمبر الماضي، عن إتمام صفقات استحواذ مصرية مع مستثمرين استراتيجيين، للتخارج الكلي، أو الجزئي من 14 شركة حكومية بقيمة 5.6 مليارات دولار.

وأكد مدبولي، أن الحكومة المصرية، تعتزم التخارج كليًا أو جزئيا من العديد من الشركات بقطاعات مختلفة، وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضح رئيس الحكومة المصرية، أن القاهرة حريصة على نجاح برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى تعظيم أصول الدولة بإشراك القطاع الخاص، وأن البرنامج مستمر خلال الفترة المقبلة.

الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

وتحاول الحكومة المصرية، الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الذي بدأ في مارس 2022، عن طريق إبرام صفقات استحواذ مصرية، لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، وتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى تحسين أداء الشركات المطروحة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين في إداراتها.

ووفقا لبنك مورغان ستانلي، حققت مصر تقدما كبيرا في مبيعات الأصول المملوكة للحكومة المصرية، واجتذبت مستويات عالية تاريخيا من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وحققت أهدافها المالية في العام المالي الماضي 2022 / 2023.

ويعاني الاقتصاد المصري، من تدهور كبير مستمر نتيجة شح العملات الأجنبية، ومعدلات التضخم القياسي، وديون سيادية ضخمة، ما يضع الحكومة تحت ضغوط، لا سميا بعد الانتخابات الرئاسية، لاتخاذ إجراءات إصلاح هيكلية للاقتصاد المصري، وعلى رأسها تسريع بعض الشركات الحكومية، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتعويم الجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

50 صفقة استحواذ مصرية لشركات حكومية منتظرة في 2024

وكشف رئيس الحكومة المصرية، أن هناك 50 صفقة استحواذ مصرية منتظرة في عام 2024، من خلال طرح 50 شركة حكومية جديدة، سواء طرح كلي، أو جزئي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بعد أن أنهت مؤسسة التمويل الدولية، الدراسات الخاصة بها.

وأوضح مدبولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، حددت عدة شركات تعمل في 4 قطاعات جديدة لإشراك القطاع الخاص فيها منها المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الشركات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن برنامج الطروحات، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن أسماء الشركات التي سيتم طرحها وموعد الطرح.

وأوضح مدبولي، أن برنامج الطروحات الحكومية، هو برنامج مصري خالص، تسعى الدولة من خلاله لتشجيع القطاع الخاص، وغير مرتبط بأزمة، أو بصندوق النقد الدولي، أو أية جهات أخرى، ولكنه مرتبط بوثيقة ملكية الدولة.

ما هي الضمانات التي قدمتها الحكومة المصرية للإسراع من تنفيذ صفقات الاستحواذ؟

أكد محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، في نهاية أغسطس 2023، أن الحكومة المصرية قدمت ضمانات لشركة أبوظبي القابضة في استثماراتها بـ 3 صفقات استحوذ مصرية، للحد من مخاوف ارتفاع قيمة سعر صرف الجنيه المصري الرسمي، عن قيمته في السوق، والذي تشير له السوق الموازية “السوداء”، وهو ما يعد تحركا ذكيا.

وأوضح ماهر في مقابلة مع قناة “العربية”، أن سعر الصرف الرسمي للعملة المصرية، تتجاوز قيمته سعر صرف الجنيه المصري في السوق الموازية “السوداء”، بأكثر من 40%، وهذا يزيد مخاوف المستثمرين.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن الحكومة المصرية، بدأت تمنح المستثمر الأجنبي، في كل صفقة استحواذ مصرية، حماية من أي تغير في سعر صرف الجنيه المصري، بما يضمن له السعر الذي دفعته عند الاستحواذ، مع ضمان عائد 8% سنويا، وذلك لمدة محددة وصلت في صفقات شركة أبوظبي القابضة إلى 4 سنوات.

وأوضح ماهر، أن الضمانات التي قدمتها الحكومة المصرية، سوف تسرع من إتمام الكثير من صفقات الاستحواذ المصرية في برنامج الطروحات الحكومية، مشيرا إلى ضمان عائد للمستثمر في صفقات الاستحواذ، يعتبر مساويا لسعر الفائدة على الاقتراض الخارجي، إن لم يكن أقل.

كما اتفقت الحكومة المصرية، مع الصناديق السيادية الخليجية التي أجرت صفقات استحواذ مصرية (اشترت حصص في الشركات المصرية) على بقاء أرباحهم من تلك الشركات في مصر لمدة 3 سنوات، وفقا تصريحات مصادر مطلعة على الملف لصحيفة “البورصة” المصرية، والتي كشفت أيضا أن الاتفاقات شملت ضمان البنك المركزي المصري، لتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتحويل أرباح الصناديق بعد مرور 3 سنوات.

17 صفقة استحواذ مصرية على حصص لشركات حكومية

17 صفقة استحواذ مصرية، قيمتها أكثر من 5.813 مليار دولار، أجرتها الحكومة المصرية، منذ بدء برنامج الطروحات الحكومية، في مارس 2022، تشمل بيع حصص في 14 شركة حكومية للصندوق السيادي السعودي، والإماراتي، وعدد من المستثمرين المصريين، والعرب.

صفقة استحواذ مصرية.. شركة أبوظبي القابضة تتم 8 صفقات

نجحت شركة “أبوظبي القابضة” (صندوق أبوظبي السيادي الإماراتي)، في تنفيذ 8 صفقات استحواذ مصرية، بلغت قيمتها 2.701 مليار دولار تقريبا.

صفقة استحواذ مصرية.. “أبوظبي القابضة” تستحوذ على حصص بـ 3 شركات

استحوذت شركة “أبوظبي القابضة” (صندوق أبوظبي السيادي الإماراتي)، في نهاية أكتوبر الماضي، من خلال شركة ألفا أوركس ليمتد التابعة لها على 3 صفقات استحواذ مصرية، شملت شراء حصص في 3 شركات مصرية في صفقات بلغت قيمتها 800 مليون دولار.

1- صفقة استحواذ مصرية.. 25% من شركة “الحفر الوطنية”

الصفقة الأولى اشترت فيها شركة “أبوظبي القابضة“، حصة نسبتها 25% من شركة “الحفر الوطنية” للبترول المصرية.

2- صفقة استحواذ مصرية.. 30% من شركة “إيثيديكو”

الصفقة الثانية اشترت فيها شركة “أبوظبي القابضة”، حصة نسبتها 30% من شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته “إيثيديكو”.

3- صفقة استحواذ مصرية.. 35% من شركة “إيلاب”

الصفقة الثالثة اشترت فيها شركة “أبوظبي القابضة”، حصة نسبتها 35% من الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، في صفقة وصلت قيمتها إلى 800 مليون دولار.

وتعهدت الحكومة المصرية بضمان قيمة استثمار “أبوظبي التنموية القابضة” الإماراتية في الثلاث شركات مصرية إضافة إلى ضمان عائد عليه بمعدل 8% سنويًا لمدة 4 سنوات.

صفقة استحواذ مصرية.. “أبوظبي القابضة” تستحوذ على حصص في 5 شركات

17 صفقة استحواذ مصرية بـ 5.18 مليارات دولار.. كم صفقة فاز بها الصندوق السيادي السعودي والإماراتي؟

نفذت شركة ألفا أوركس ليمتد، التابعة لشركة أبوظبي القابضة، وي 12 أبريل 2022، 5 صفقات استحواذ على شركات مدرجة في البورصة المصرية، من بينها حصة في البنك التجاري الدولي – مصر “CIB”، وهو أكبر بنك قطاع خاص، وحصة في شركة “فوري”، وهي أكبر شركة تكنولوجيا مالية، وحصة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وحصة في شركة أبوقير للأسمدة، وحصة شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، باستثمارات بلغت قيمتها 1.901 مليار دولار تقريبا.

4- صفقة استحواذ مصرية.. 18.6% من البنك التجاري الدولي – مصر

واليوم نفسه، أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، في إفصاح للبورصة المصرية، عن تنفيذ شركة ألفا أوركس ليمتد، التابعة لشركة أبوظبي القابضة، صفقة شراء ضخمة لنحو 340 مليون سهم تعادل 18.595% من أسهم البنك، وذلك من عدة أطراف مساهمة فى البنك التجاري، بقيمة 987.4 مليون دولار تقريبا.

وشلمت الصفقة شراء معظم حصة البنك الأهلي المصري، في البنك التجاري الدولي- مصر، والبالغة 9.5% من الأسهم تعادل 186.7 مليون سهم، بقيمة 847.1 مليون دولار.

5- صفقة استحواذ مصرية.. 21.52% من شركة أبوقير للأسمدة

استحوذت شركة ألفا أوركس ليمتد، التابعة لشركة أبوظبي القابضة، علي 21.52 % يما يعادل 271.57 مليون سهم من أسهم شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بقيمة 391.94 مليون دولار، بمتوسط سعر للسهم 1.44 دولار.

وهذه الحصة، كانت مملوكة لبنك الاستثمار القومي المصري (حكومي).

6- صفقة استحواذ مصرية.. 20% من شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”

كما استحوذت شركة ألفا أوركس ليمتد، التابعة لشركة أبوظبي القابضة، على 20% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، بما يعادل 45.82 مليون سهم، بقيمة 266.55 مليون دولار، بمتوسط سعر للسهم 5.8 دولارات.

وهذه الحصة كانت مملوكة لوزارة المالية المصرية.

7- صفقة استحواذ مصرية.. 32% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

في 12 أبريل 2022، أفصحت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في بيان للبورصة المصرية، عن بيع 32% من أسهمها بما يوازي 467.7 مليون سهم، إلى شركة ألفا أوركس ليمتد، التابعة لشركة أبوظبي القابضة، مقابل 186 مليون دولار، بمتوسط سعر للسهم فى هذه الصفقة 0.39 دولار.

8- صفقة استحواذ مصرية.. 12.6% من شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك

كما استحوذت شركة ألفا أوركس ليمتد، التابعة لشركة أبوظبي القابضة، على حصة نسبتها 12.6% من شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بما يعادل 215.12 مليون سهم، بقيمة 68.6 مليون دولار، بمتوسط سعر للسهم 0.32 دولار.

وشملت الصفقة نصف الأسهم المملوكة للبنك الأهلي المصري (حكومي)، بما يعادل 107.5 ملايين سهم بقيمة 34.2 مليون دولار، وأسهم أخرى مملوكة لعدة أطرف مساهمة بالشركة منهم بنك مصر (حكومي).

فيما يلي جدول صفقات شركة أبوظبي القابضة للاستحواذ على حصص في 8 شركات مصرية مرتبة حسب التاريخ الأحدث ثم القيمة الأكبر:

الترتيب اسم الشركة نسبة الأسهم القيمة بالمليون دولار التاريخ 1 الحفر الوطنية 25% 800 مليون دولار للشركات الثلاثة أكتوبر2023 2 إيثيديكو 30% أكتوبر2023 3 إيلاب 35% أكتوبر2023 4 البنك التجاري الدولي 18.595% 987.4 12/4/2023 5 أبوقير للأسمدة 21.52% 391.94 12/4/2023 6 موبكو للأسمدة 20% 266.55 12/4/2023 7 الإسكندرية لتداول الحاويات 32% 186 12/4/2023 8 “فوري” لتكنولوجيا البنوك 12.6% 68.8 12/4/2023 جدول صفقات شركة أبوظبي القابضة للاستحواذ على حصص في 8 شركات مصرية.

4 صفقات استحواذ مصرية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

17 صفقة استحواذ مصرية بـ 5.18 مليارات دولار.. كم صفقة فاز بها الصندوق السيادي السعودي والإماراتي؟

قام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في 10 أغسطس 2022، بشراء حصص مختلفة في 4 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، عبر آلية صفقات الحجم الكبير (BLOCK TRADING)، بقيمة 25 مليار جنيه ( 1.3 مليار دولار تقريبا).

وحسب البيانات المنشورة على شاشة التداول بالبورصة المصرية، تم تنفيذ هذه العمليات، عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتم تنفيذ هذه الصفقات، حسب البيانات على أسهم شركات:”إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.

1- صفقة استحواذ مصرية.. 25.02% من شركة “إي فاينانس”

واشتري صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حصة تبلغ 25.02% من شركة “إي فاينانس”، بما يوازي 462.2 مليون سهم، من الأسهم المملوكة لبنك الاستثمار القومي المصري (حكومي)، في الشركة بقيمة 7.27 مليار جنيه.

2- صفقة استحواذ مصرية.. 19.8% من شركة أبو قير للأسمدة

كما اشتري الصندوق، حصة تبلغ 19.8% في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بما يوازي 250 مليون سهم، بقيمة 7.27 مليارات جنيه، بقيمة للسهم 29.07 جنيها للسهم، من الأسهم المملوكة لكل من البنك الأهلي المصري، وشركة الأهلي كابيتال، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين.

3- صفقة استحواذ مصرية.. 25% من شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”

واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على 25% من أسهم شركة موبكو للأسمدة، بـ 123 جنيه للسهم، في صفقة بلغت قيمتها 7.1 مليارات جنيه، تمثل حصص 3 جهات حكومية، تخارجا من شركة “موبكو”، وهي وزارة المالية المصرية، وبنك الاستثمار القومي، وشركة جاسكو للتعدين.

4-صفقة استحواذ مصرية.. 20% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

فيما اشتري الصندوق 20% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، تمثل 297.9 مليون سهم، بقيمة 3 مليارات تقريبا، وهي جزء من حصة القابضة للنقل البري والبحري المصرية (حكومية) في الشركة.

وفيما يلي جدول بصفقات صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص في 4 شركات مصرية:

الترتيب اسم الشركة نسبة الأسهم القيمة بالمليار الجنيه المصري التاريخ 1 “إي فاينانس” 25.02% 7.27 10/8/2022 2 أبو قير للأسمدة 19.8% 7.27 10/8/2022 3 موبكو للأسمدة 25% 7.1 10/8/2022 4 الإسكندرية لتداول الحاويات 20% 3 10/8/2022 جدول بصفقات صندوق الاستثمارات العامة السعودي على حصص في 4 شركات مصرية.

5 صفقات استحواذ مصرية لمستثمرين عرب ومصريين

قام عدد من المستثمرين المصريين، والعرب، بشراء حصص في 5 الشركات الحكومية، 1.8126 مليار دولار، شملت صفقة الاستحواذ على 30% في الشركة الشرقية للدخان، وصفقة الاستحواذ على 81% من شركة “باكين” الحكومية، وبيع 10% من أسهم “المصرية للاتصالات”، وبيع 31% من أسهم شركة العز الدخيلة للصلب، وبيع 37% من أسهم شركة ليجاسي للفنادق الحكومية.

1- صفقة استحواذ مصرية..30% من الشركة الشرقية للدخان

17 صفقة استحواذ مصرية بـ 5.18 مليارات دولار.. كم صفقة فاز بها الصندوق السيادي السعودي والإماراتي؟

اشترت شركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية، في 16 نوفمبر 2023، حصة تبلغ 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” بـ 625 مليون دولار، مع قيام الشركة الإماراتية، بتوفير مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد الخام اللازمة للتصنيع.

وهذه الحصة كانت مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيمياوية المملوكة للحكومة المصرية.

وحسب بيانات شركة “غلوبال للاستثمار القابضة المحدودة” الإماراتية، على الموقع الرسمي لمركز دبي المالي العالمي، فقد تأسست الشركة في يونيو 2023 تحت اسم Global Investments Holding Ltd، ويمتلكها كل من أبو بكر الحسيني، والشركة البريطانية المصرية للاستثمار القابضة المحدودة “دون”، والتي يمتلك فيها حصة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار.

2- صفقة استحواذ مصرية..81% من شركة “باكين” الحكومية

أعلنت البورصة المصرية، في 10 مايو الماضي، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة “الأصباغ الوطنية القابضة” المحدودة الإماراتية على 81% من أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” حكومية، بما يعادل 19.358 مليون سهم بسعر 39.8 جنيها للسهم بقيمة إجمالية 770.45 مليون جنيه ( 25 مليون دولار).

3- صفقة استحواذ مصرية..10% من أسهم “المصرية للاتصالات”

أعلنت إدارة البورصة المصرية، في 14 مايو الماضي، عن شراء عدد من الصناديق المحلية والأجنبية، حصة 10% من شركة المصرية للاتصالات، بما يعادل 162.17 مليون سهم بقيمة 3.75 مليارات جنيه ( 121.6 مليون دولار)، بسعر للسهم 23.11 جنيها.

4- صفقة استحواذ مصرية..31% من شركة العز الدخيلة للصلب

اتفق رجل الأعمال المصري أحمد عز، في 11 يوليو الماضي، على شراء حصة الحكومة المصرية البالغة 31% في شركة العز الدخيلة للصلب، مقابل 241 مليون دولار على أن يتم سداد 60% من الصفقة بالدولار، ونسبة 40% من الصفقة بالجنيه المصري.

ويمتلك أحمد عز، الحصة الحاكمة بشركة العز الدخيلة للصلب، بنسبة 64.1% من أسهم الشركة، فيما يمتلك الأفراد نسبة 4.8% من إجمالي أسهم الشركة.

ووفقا لإفصاح الشركة، للبورصة المصرية، فإن تمويل صفقة شراء حصة الحكومة بالشركة سيكون من خلال الموارد الذاتية للشركة، وقرض طويل الأجل من عدد من بنوك خارج مصر بمبلغ 125 مليون دولار.

5- صفقة استحواذ مصرية..37% من أسهم شركة ليجاسي للفنادق الحكومية

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة ” TMG ” أن أحد شركاتها التابعة “آيكون -ICON”، في 20 ديسمبر 2023، وقعت الاتفاقيات النهائية لعملية الاستحواذ على حصة 39% مع حقوق إدارة كاملة، وتصل الحصة إلى 51% بقيمة 800 مليون دولار، خلال فترة زمنية محددة في شركة “ليجاسي للفنادق” المصرية الحكومية، طبقاً للبرنامج الزمني للعقد المبرم.

وسوف يتم تمويل الصفقة، من خلال الموارد الداخلية لشركة “أيكون”.

وشركة “ليجاسي للفنادق” المصرية الحكومية، هي شركة مشتركة جديدة مشتركة بين صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” الحكومية تمتلك محفظة تضم 7 فنادق تاريخية في مصر، كانت مملوكة سابقاً للشركة “إيجوث”.

وفيما يلي جدول بصفقات استحواذ مصرية لمستثمرين عرب ومصريين

الترتيب اسم الشركة نسبة الأسهم القيمة بالمليون دولار المستثمر المشتري التاريخ 1 الشرقية للدخان 30% 625 غلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية 16/11/2023 2 باكين 81% 25 الأصباغ الوطنية القابضة الإماراتية 10/5/2023 3 المصرية للاتصالات 10% 121.6 صناديق محلية وأجنبية 14/5/2023 4 العز الدخيلة للصلب 31% 241 رجل الأعمال المصري أحمد عز 11/7/2023 5 ليجاسي للفنادق 51% 800 مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية 20/12/2023