صفقات الاندماج والاستحواذ التي تفوق 10 مليارات دولار تتضاعف.. أين حدثت؟

قفز عدد صفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى التي تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار بأكثر من الضعف عالميا في الربع الأول من 2024، مدفوعا بصفقات أمريكية كبيرة في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والمالية، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن بيانات من مجموعة بورصة لندن.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، تم تسجيل 11 صفقة من بين صفقات الاندماج والاستحواذ، بقيمة إجمالية 215 مليار دولار، مقارنة بخمس صفقات بقيمة إجمالية 100 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ في أول 3 شهور

وأظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية لصفقات الاندماج والاستحواذ العالمية ارتفعت بنسبة 30% إلى 690 مليار دولار، حتى مع انخفاض إجمالي عدد الصفقات المعلن عنها بنسبة 31%.

وكان النمو مدفوعا بمعاملات واسعة النطاق في الولايات المتحدة في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والمالية، مما يعكس رغبة الشركات في “الاستفادة من ظروف السوق لتسريع النمو”، حسبما قال رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في سيتي بنك، تايلر ديكسون، لصحيفة فايننشال تايمز.

ويشير هذا النمو إلى أن السوق في طريقه للتعافي من “الجفاف الطويل”، بعد فترة من الركود في أنشطة الاندماج والاستحواذ على خلفية جائحة كوفيد-19، وما أعقبها من تقلبات في السوق، مما أدى إلى انكماش السوق لعدة سنوات.

ما الذي حفز الارتداد؟

ارتفع نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ حيث يتوقع المستثمرون تخفيضات أسعار الفائدة من البنوك المركزية، والتي من المتوقع أن تتم في يونيو.

وقد أدت التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة إلى خفض تكاليف التمويل، وتسهيل عمليات الاستحواذ، بالتزامن مع عودة نشاط الاكتتاب العام.

ووفقا لتوزيع المناطق الجغرافية، فقد استحوذت الولايات المتحدة على نصيب الأسد من عمليات الاستحواذ، حيث نمت قيمتها بنسبة 59% على أساس سنوي لتصل إلى 431.8 مليار دولار.

وقفزت السوق الأوروبية أيضًا بأكثر من 60% على أساس سنوي إلى 127 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، انخفضت المعاملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 28% على أساس سنوي، لتصل إلى 90 مليار دولار.

توقعات صفقات الاندماج والاستحواذ 2024

من المتوقع أن يتوسع السوق بشكل أكبر، وفق رؤية المصرفيين وشركات الاندماج والاستحواذ، حيث توقعوا أن يستمر زخم عمليات الاندماج والاستحواذ في النمو على مدار العام مع سعي الشركات لمزيد من عمليات الاستحواذ، مع تلاشي المخاوف من الركود، وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو “الهبوط الناعم”، كما أن التضخم تحت السيطرة.

ونقلت رويترز عن الرئيس المشارك لعمليات الاندماج والاستحواذ العالمية في بنك أوف أمريكا إيفان فارمان قوله: “تشعر مجالس الإدارة وفرق الإدارة براحة أكبر بشأن المستقبل”.