الصين.. صادرات سيارات الركاب تسجل 28% زيادة في يونيو

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لسيارات الركاب أمس، أن قطاع صناعة السيارات الصيني يواصل ازدهاره، حيث حقق أداء قوي في صادرات سيارات الركاب خلال شهر يونيو الماضي.

فقد ارتفعت صادرات الصين من سيارات الركاب بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى 378 ألف وحدة في يونيو.

ويعزى هذا النمو القوي إلى انتعاش سوق أمريكا الجنوبية، حيث ارتفعت صادرات السيارات الصينية إلى هذه المنطقة بنسبة 31% لتصل إلى 325 ألف وحدة. كما شهدت صادرات المركبات الفاخرة التي تصنعها المشاريع المشتركة ذات الاستثمارات الصينية والأجنبية زيادة بنسبة 12% لتصل إلى 54 ألف وحدة.

ولم تقتصر النتائج الإيجابية على السيارات التقليدية، فقد واصلت مركبات الطاقة الجديدة تحقيق نموها المتسارع، حيث ارتفعت صادراتها من الصين في يونيو بنسبة 12.3% لتصل إلى 80 ألف وحدة.

ويعزى هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد على المركبات الصديقة للبيئة في جميع أنحاء العالم. وبشكل عام، شهد النصف الأول من العام الجاري أداءً استثنائيًا لصادرات سيارات الركاب الصينية، حيث وصلت إلى 586 ألف وحدة لمكّنات الطاقة الجديدة، بزيادة 21.2% على أساس سنوي.