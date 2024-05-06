فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسالسلعبيانات السوقتجارةدولشركاتصناعة

صادرات الصين من النحاس تتجه لأعلى مستوى لها منذ عامين

صادرات الصين من النحاس، تقفز لأعلى مستوى منذ أبريل 2022، مع التخطيط لتصدير 50 ألف طن شهريًا.

فريق التحرير by فريق التحرير
صادرات الصين من النحاس تتجه لأعلى مستوى لها منذ عامين
صادرات الصين من النحاس تتجه لأعلى مستوى لها منذ عامين

من المتوقع أن تتجه صادرات الصين من النحاس نحو الارتفاع إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، حيث تسعى الشركات الصينية إلى زيادة صادراتها للاستفادة من ارتفاع أسعار المعدن على الصعيد العالمي.

قفزة بصادرات الصين من النحاس

صادرات الصين من النحاس تتجه لأعلى مستوى لها منذ عامين

ونقلت وكالة بلومبرغ، عن مصادر مطلعة أن الشركات الرئيسية الصينية، تخطط لطرح ما بين 40 و50 ألف طن من النحاس النقي شهريًا في مستودعات بورصة لندن للمعادن في آسيا، لترتفع صادرات الصين من النحاس، لأعلى مستوى منذ عامين.

سيمثل ذلك الحجم أعلى معدل لصادرات الصين من النحاس، منذ أبريل 2022، مما يشير إلى ضعف السوق المحلية للنحاس مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، وفق بلومبرغ.

أسعار النحاس تقفز لأعلى مستوى منذ عامين

صادرات الصين من النحاس تتجه لأعلى مستوى لها منذ عامين

وقفزت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، إلى حوالي 10 آلاف دولار للطن وهو أعلى مستوى لها منذ  حوالي عامين.

تم تداول النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) بحوالي 9855 دولارًا للطن المتري يوم الجمعة، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في عامين عند 10208 دولارًا يوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه فإن انخفاض رسوم معالجة النحاس، وضعف المبيعات في موسم الذروة، أدى إلى معاناة شركات تعدين النحاس من انخفاض هامش أرباحها.

تحديات شركات تصنيع منتجات النحاس الصينية

صادرات الصين من النحاس تتجه لأعلى مستوى لها منذ عامين

وبحسب شركة شنغهاي ووراي ميتالز غروب، فإن شركات تصنيع منتجات النحاس الصينية أصبحت مترددة في شراء النحاس مع ارتفاع الأسعار إلى 10 آلاف دولار للطن.

كما تراجعت النسبة الإضافية التي يتم دفعها للنحاس المستورد إلى صفر خلال الشهر الماضي في الوقت الذي استمر فيه مخزون النحاس لدى الصين مرتفعا نسبيا.

تشير التقارير إلى أن الصين تظل مستوردة رئيسية للنحاس النقي على الرغم من نمو صناعة تعدين النحاس في البلاد على مدى العقدين الماضيين، لكن ما زالت صادراتها من المعدن محدودة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...