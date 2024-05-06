صادرات الصين من النحاس تتجه لأعلى مستوى لها منذ عامين

من المتوقع أن تتجه صادرات الصين من النحاس نحو الارتفاع إلى أعلى مستوى لها منذ عامين، حيث تسعى الشركات الصينية إلى زيادة صادراتها للاستفادة من ارتفاع أسعار المعدن على الصعيد العالمي.

قفزة بصادرات الصين من النحاس

ونقلت وكالة بلومبرغ، عن مصادر مطلعة أن الشركات الرئيسية الصينية، تخطط لطرح ما بين 40 و50 ألف طن من النحاس النقي شهريًا في مستودعات بورصة لندن للمعادن في آسيا، لترتفع صادرات الصين من النحاس، لأعلى مستوى منذ عامين.

سيمثل ذلك الحجم أعلى معدل لصادرات الصين من النحاس، منذ أبريل 2022، مما يشير إلى ضعف السوق المحلية للنحاس مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى، وفق بلومبرغ.

أسعار النحاس تقفز لأعلى مستوى منذ عامين

وقفزت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، إلى حوالي 10 آلاف دولار للطن وهو أعلى مستوى لها منذ حوالي عامين.

تم تداول النحاس لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) بحوالي 9855 دولارًا للطن المتري يوم الجمعة، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في عامين عند 10208 دولارًا يوم الثلاثاء.

في الوقت نفسه فإن انخفاض رسوم معالجة النحاس، وضعف المبيعات في موسم الذروة، أدى إلى معاناة شركات تعدين النحاس من انخفاض هامش أرباحها.

تحديات شركات تصنيع منتجات النحاس الصينية

وبحسب شركة شنغهاي ووراي ميتالز غروب، فإن شركات تصنيع منتجات النحاس الصينية أصبحت مترددة في شراء النحاس مع ارتفاع الأسعار إلى 10 آلاف دولار للطن.

كما تراجعت النسبة الإضافية التي يتم دفعها للنحاس المستورد إلى صفر خلال الشهر الماضي في الوقت الذي استمر فيه مخزون النحاس لدى الصين مرتفعا نسبيا.

تشير التقارير إلى أن الصين تظل مستوردة رئيسية للنحاس النقي على الرغم من نمو صناعة تعدين النحاس في البلاد على مدى العقدين الماضيين، لكن ما زالت صادراتها من المعدن محدودة.