2200 شخص تجاوزت أعمارهم 123 عاما على رأس شركات.. أكبرهم عمره 942 سنة

هل تتوقع أن تقابل مدير الشركة التي تعمل بها منذ سنوات فتجده قد تجاوز الـ 942 عاما؟.. تعرف إلى طريقة عمل شركات وهمية بالملايين، حسب وكالة موديز.

في سابقة طريفة للغاية وتتجاوز الخيال، كشفت وكالة موديز مفاجأة غير متوقعة، وهي وجود أكثر من 2200 شخص تجاوزت أعمارهم 123 عاما على رأس شركات صورية.

وأكد البحث الذي أجرته “موديز” نوفمبر الماضي، أن هذه الحيلة تلجأ إليها المؤسسات لإخفاء هوية هيكلها الإداري وعلاقتها المشبوهة من أجل التهرب من الجهات الرقابية.

شركات صورية يديرها أشخاص أعمارهم 942 عاما

وقالت “موديز”، إن الكثير من هذه الشركات الصورية على مستوى العالم، يديرها أشخاصا يبلغون المئات من السنوات عمرا، ويبلغ أكبرهم 942 عاما (أي أنه مولود في القرن الحادي عشر).

والشركات الصورية، هي مؤسسات وهمية ليس لها وجود على أرض الواقع، تستخدمها العديد من الجهات في التهرب، والاحتيال الضريبي، وغسل الأموال.

ويتتبع مؤشر Moody’s Shell Company عمليات الاحتيال والمخاطر التجارية.

ووجد البحث الذي نشر يوم الإثنين، أنه تم رفع أكثر من 21 مليون علامة نشاط محفوفة بالمخاطر، عبر 472 مليون شركة اعتبارًا من نوفمبر 2023.

22 ألف شركة في مصر

بعض هذه الشركات الوهمية “تقع” في مصر، إذ سجلت 22 ألفا عنوانها في أهرامات الجيزة.

وأوضحت “موديز” أن هذا النوع من الشركات مسؤول عن غسل ما يصل إلى 1.6 تريليون دولار سنويا في دول العالم.

وعلى الرغم من أن بعض الشركات الصورية تعمل بصورة قانونية، ولها أسباب منطقية، ولكن افتقارها إلى الشفافية، والتنظيم قد يؤدي إلى استغلالها في الأنشطة التي تتعلق بالجرائم المالية.

بيانات للموظفين مثيرة للسخرية

وجدت وكالة “موديز”، حالات لأفراد يشغلون عددًا مثيرًا للسخرية من الوظائف في وقت واحد، بما في ذلك شخص واحد لوحظ أنه يشغل 5751 وظيفة في ما يقرب من 3000 شركة.

وقال التقرير، إن البيانات تتضمن 11.5 مليون علامة إدارية خارجية.

تتضمن التفاصيل الأخرى غير المعتادة للموظفين العمر الأقصى المدرج لبعض الموظفين، سواء كانوا كبارًا أو صغارًا بشكل مثير للسخرية.

وكشفت البيانات أن بعض الشركات لديها “مالكين مستفيدين” أكبر من 122 عامًا، وبعضها لا يتجاوز عمره 0 عامًا.

تم إدراج أكثر من 4000 مدير على أنهم أصغر من خمس سنوات، في حين تم إدراج مدير آخر في شركة مقرها بلجيكا على أنه يبلغ من العمر 942 عامًا، مما يجعل تاريخ ميلاد هذا الشخص في مكان ما حوالي عام 1082.

وقال ريتشارد جراهام، مدير موديز، في بيان: “تشير سجلاتنا إلى أن أكثر من 2200 شخص، تبلغ أعمارهم 123 عامًا أو أكثر، يديرون شركات على مستوى العالم”.

وأضاف :” في الولايات المتحدة وحدها، رفعت 1.78 مليون شركة أعلامًا توضح خصائص الشركة الوهمية، وفقًا لنموذج المؤشر الخاص بنا”.

ملكية دائرية

وقالت موديز إن هذا يشير إلى الشركات المتورطة في علاقات دائرية يصعب فك شفرتها، مما قد يشير إلى الاحتيال، وغسل الأموال.

وقال الباحثون:” يمكن أن تشمل مؤشرات الملكية الدائرية حالات مثل شركة ليس لها موقع إلكتروني، أو وجود رقمي، ولكن مع العديد من المديرين المتزامنين”.

حدد مؤشر موديز أكثر من 60 ألف حالة للشركات ذات الملكية الدائرية.

الانحرافات المالية

وقد رفع مؤشر تتبع “موديز” أعلامًا على 3.4 مليون شركة تعاني من حالات شاذة مالية، بما في ذلك الأوقات التي تبدو فيها إيرادات الشركة غريبة بالنسبة لعدد موظفيها.

ووفق التقرير، تكشف إحدى نتائج التتبع أن شركة تصنيع المنسوجات والملابس، ومقرها الصين سجلت إيرادات تزيد عن 2 مليار دولار في عام 2019 – وموظف واحد فقط.

وفي الوقت نفسه، وجد المؤشر أيضًا أن بعض المواقع الفردية كانت موطنًا لعدد كبير من التسجيلات المدرجة.

على سبيل المثال، قام أحد مراكز التسوق في بريتوريا بجنوب أفريقيا بإدراج 61 ألف تسجيل لشركات.