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شراكات استثمارية بين الإمارات وعُمان بقيمة 129 مليار درهم تشمل مشروعًا ضخمًا بالطاقة

تشمل الشراكات الاستثمارية الرئيسية بين البلدين مشروعًا ضخمًا في مجال الصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم، بالإضافة لـمذكرات تفاهم مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم.

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدرت دولة الإمارات وسلطنة عمان بيانًا مشتركًا اليوم الثلاثاء، أعلنا فيه عن تأسيس شراكات استثمارية استراتيجية بقيمة تتجاوز 129 مليار درهم، بهدف تعميق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء في البيان الذي أصدره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسلطان عمان هيثم بن طارق، خلال زيارة الأخير إلى أبوظبي، عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والتعليم، بما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

تشمل الشراكات الاستثمارية الرئيسية بين البلدين مشروعًا ضخمًا في مجال الصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم، بالإضافة إلى مبادرات للطاقة المتجددة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الاستدامة.

وأكد البيان على أهمية هذه الشراكات في تحقيق مصالح البلدين وتلبية تطلعات شعوبهما نحو التنمية والازدهار، كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وضرورة تفادي المزيد من الأزمات عبر ضبط النفس وتعزيز الحكمة.

وتم إعلان تفعيل الاستثمارات المباشرة في صندوق “جَسور” الاستثماري المشترك بين شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 180 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم الشركات التقنية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها البلدان، خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن، مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم، وفق الوكالة الإماراتية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...