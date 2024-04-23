أصدرت دولة الإمارات وسلطنة عمان بيانًا مشتركًا اليوم الثلاثاء، أعلنا فيه عن تأسيس شراكات استثمارية استراتيجية بقيمة تتجاوز 129 مليار درهم، بهدف تعميق التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

جاء في البيان الذي أصدره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وسلطان عمان هيثم بن طارق، خلال زيارة الأخير إلى أبوظبي، عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في قطاعات الصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا، والتعليم، بما يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

تشمل الشراكات الاستثمارية الرئيسية بين البلدين مشروعًا ضخمًا في مجال الصناعة والطاقة بقيمة 117 مليار درهم، بالإضافة إلى مبادرات للطاقة المتجددة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الاستدامة.

وأكد البيان على أهمية هذه الشراكات في تحقيق مصالح البلدين وتلبية تطلعات شعوبهما نحو التنمية والازدهار، كما تم التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وضرورة تفادي المزيد من الأزمات عبر ضبط النفس وتعزيز الحكمة.

وتم إعلان تفعيل الاستثمارات المباشرة في صندوق “جَسور” الاستثماري المشترك بين شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) وجهاز الاستثمار العماني بقيمة 180 مليون دولار أمريكي، بهدف دعم الشركات التقنية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التكنولوجيا.

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي أعلنها البلدان، خلال مراسم أقيمت في قصر الوطن، مجالات الاستثمار والطاقة المتجددة والاستدامة، إضافة إلى السكك الحديدية والتكنولوجيا والتعليم، وفق الوكالة الإماراتية.

مضامين البيان المشترك بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة زيارة "دولة" لصاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى #الإمارات.



? البيان المشترك كاملاً: https://t.co/gLikUeDayY pic.twitter.com/puNZeeK40Y — وزارة الخارجية (@FMofOman) April 23, 2024