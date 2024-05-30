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السعودية تنفذ خامس عملية شراء مبكر محلية للصكوك بقيمة تتجاوز 60 مليار ريال

تعزيزاً للسوق المحلية وإدارة التزامات الدين الحكومية، أصدرت السعودية صكوكاً جديدة بقيمة 64.1 مليار ريال، مقسمة إلى ثلاث شرائح: 16 مليار ريال تستحق في عام 2031، 29.3 مليار ريال تستحق في عام 2034، و18.8 مليار ريال تستحق في عام 2039.

فريق التحرير by فريق التحرير

في خامس عملية شراء مبكر، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن نجاحه في شراء جزء من استحقاقات الإصدار القائمة للأعوام 2024م، 2025م، و2026م، بإجمالي قيمة تجاوزت 63.1 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، أصدر المركز صكوكًا جديدة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 64.1 مليار ريال.

تم تقسيم الصكوك الجديدة إلى ثلاث شرائح بإجمالي قيمة حوالي 64.1 مليار ريال. الشريحة الأولى جاءت بقيمة 16 مليار ريال مع استحقاق في عام 2031، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 29.3 مليار ريال مع استحقاق في عام 2034، وجاءت الشريحة الثالثة بقيمة 18.8 مليار ريال مع استحقاق في عام 2039.

قامت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين بتعيين مجموعة من الشركات كمديري إصدار أساسيين لهذه العملية، وتشمل شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، شركة الأهلي المالية، شركة الراجحي المالية، شركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، وذلك بشكل مشترك.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتعزيز السوق المحلية وتفعيل دوره في إدارة التزامات الدين الحكومي والاستحقاقات المستقبلية. تهدف هذه الخطوة إلى التكامل مع المبادرات الأخرى لتعزيز المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والبعيد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...