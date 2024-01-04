فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inسياسة واقتصادآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

شبح الركود يخيم على اقتصاد منطقة اليورو

يتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، مرة أخرى في الربع الأخير من العام 2023، وهو ما يمثل التعريف الفني للركود.

فريق التحرير by فريق التحرير

تواصل انكماش أنشطة الأعمال في منطقة اليورو في نهاية عام 2023 بسبب التراجع المتواصل في قطاع الخدمات المهيمن، مما يشير إلى أن اقتصاد التكتل يعاني من الركود.

جرى تعديل مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن ستاندرد اند بورز – والذي ينظر إليه على أنه مقياس جيد لحالة الاقتصاد العامة – بالرفع لشهر كانون الأول / ديسمبر ليطابق 47.6 نقطة المسجلة في نوفمبر تشرين الثاني بعد تقدير أولي بلغ 47 نقطة، لكنه ظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السابع.

ويشير ذلك إلى أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 20 دولة، والذي انكمش 0.1 في المئة في الربع الثالث من عام 2023، من المحتمل أن ينكمش مرة أخرى في الربع الأخير، وهو ما يمثل التعريف الفني للركود.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 48.8 نقطة من 48.7 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني .

واعتبر سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري أن “قطاع الخدمات لم يصل لحالة الركود بعد، لكن الأجواء أبعد ما تكون عن النمو، هناك نقص في الدلائل الواضحة التي تشير إلى عودة وشيكة إلى التوسع القوي”.

وأضاف أن “مؤشر مديري المشتريات المركب… يدق ناقوس الخطر بشأن الركود في منطقة اليورو”، قائلا إن نموذجه الاقتصادي يتوقع انكماشاً في الربع الرابع.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...