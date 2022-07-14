شباب المملكة يعتبر الولايات المتحدة حليفاً

كشف استطلاع للرأي أجرته “بي سي دبليو”، أن 92% من الشباب السعودي يرى في الولايات المتحدة الأمريكية حليفاً لبلادهم.

ونشرت “بي سي دبيلو” نتائج احصاءاتها عشية الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للملكة، في اطار جولته في منطقة الشرق الاوسط.

واعتبر 59% من العينة التي أجريت عليها الدراسة أن الولايات المتحدة “حليف قوي” فيما اكتفى 33% بتوصيفها كـ”دولة حليفة نوعاً ما”.

وبلغت نسبة الشباب السعودي الذي يعتبر الولايات المتحدة حليفاً للمملكة هذا العام مستواها الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة. إذ كانت عام 2020 87% بزيادة جيدة عن نتائج عامي 2019 و2018 اللذين وصلت فيهما هذه النسبة إلى 70% و50%، على التوالي.

وعلى الرغم من النظرة الإيجابية عموماً تجاه الرئيس بايدن، يؤمن الشبان والشابات السعوديون بضرورة سعيه لفض الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أكد 93% منهم أنه يتوجب على إدارته “الاضطلاع بدورٍ أكثر حيوية وحياداً في فض النزاع”.

كما أعرب 73% من الشباب السعودي عن ثقتهم بأنه “من المرجح جداً” أو “مرجحٌ إلى حدّ ما” فضّ الصراع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال سونيل جون، رئيس شركة “بي سي دبليو الشرق الأوسط” ومؤسس شركة ” أصداء بي سي دبليو”: “تعكس نتائج استطلاعنا التفاؤل المنوط بزيارة الرئيس بايدن الأولى إلى المملكة. وتظهر مشاعر الشباب الإيجابية عموماً تجاه الولايات المتحدة، وحرصهم على نشر السلام في جميع أنحاء المنطقة، وخصيصاً على صعيد حل الصراع الفلسطيني؛ القيمة التي يمكن تحقيقها من خلال إعادة صياغة شكل العلاقات الأمريكية السعودية لتحقيق نظام جيوسياسي أكثر استقراراً وقوة في الشرق الأوسط”.

وتأكيداً على الدور الاستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، يعتقد 36% من الشباب السعودي أن الولايات المتحدة تمتلك التأثير الأكبر في العالم العربي بين الدول غير العربية، بينما يقول 43% من الشباب السعودي إن بلادهم هي الأكثر نفوذاً بين الدول العربية في المنطقة.

كما يبدي 63% الشباب السعودي ثقة بتحسن علاقات بلادهم مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن، بينما يعتقد 37% أن العلاقات بين البلدين ستظل كما هي.

ويثق 97% من الشباب السعودي أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح؛ حيث وافق 82% منهم على فكرة “أفضل أيامنا تنتظرنا”.