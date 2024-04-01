سوق الأنابيب البلاستيكية في السعودية.. نمو كبير في 5 سنوات

يستعد سوق الأنابيب البلاستيكية في المملكة العربية السعودية لتحقيق نمو كبير على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بفضل الجهود القوية التي تبذلها الحكومة السعودية في مجال البنية التحتية.

وتتماشى هذه التطورات مع المشاريع الضخمة في البلاد، بما في ذلك مترو الرياض، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومشروع تطوير البحر الأحمر، والتي تتطلب جميعها أنظمة أنابيب بلاستيكية واسعة النطاق لإمدادات المياه والصرف الصحي والصرف الصحي.

من المتوقع أن ينعكس النمو القوي في حجم السوق في معدل النمو السنوي المركب (CAGR) المسجل خلال الفترة المتوقعة 2024-2028، وفقا لـ”ResearchAndMarkets”.

كان التزام حكومة المملكة العربية السعودية بتطوير البنية التحتية حافزا رئيسيا لسوق الأنابيب البلاستيكية. ويجري تنفيذ خطط تنمية حضرية واسعة النطاق، تهدف إلى تحويل مدن مثل الرياض إلى واحدة من أكبر 10 مدن على مستوى العالم بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجهود المبذولة لتعزيز قطاع الطاقة في البلاد من خلال مشاريع أرامكو السعودية من المقرر أن تجتذب المزيد من الفرص، وبالتالي تعزيز نمو السوق. وتشمل المبادرة البارزة زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027 وزيادة أكثر من 50% في إنتاج الغاز بحلول عام 2030.

لا يقتصر ازدهار البناء على المشاريع الضخمة، إذ تشهد قطاعات البناء السكنية والتجارية والصناعية في المملكة العربية السعودية أيضا نموا سريعا، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة الطلب على الأنابيب البلاستيكية.

سعي الحكومة إلى إنشاء بنية تحتية حديثة للمياه والطاقة يزيد من الحاجة المتزايدة لأنابيب بلاستيكية يمكن الاعتماد عليها.

يستفيد سوق الأنابيب البلاستيكية السعودي من التوافر المحلي للمواد الخام الرئيسية، مثل راتينج PVC، مما يضمن سلسلة توريد موثوقة، وفقا لـ”ياهو فاينانس”.

وتعد المزايا الكامنة في الأنابيب البلاستيكية، بما في ذلك المتانة، وانخفاض الصيانة، وفعالية التكلفة، تساهم أيضا في شعبيتها في المنطقة.

ومع وجود أحد أعلى معدلات استهلاك المياه في العالم، فمن المتوقع أن تؤدي مبادرات المملكة العربية السعودية في مجال تحلية المياه إلى زيادة الطلب على المواد البلاستيكية.

يعتمد نقل المياه المحلاة بشكل كبير على الأنابيب البلاستيكية، مما يؤكد الطلب في السوق.

ويضم السوق لاعبين رئيسيين مثل الشركة السعودية للمنتجات البلاستيكية المحدودة (سابكو)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والعديد من الشركات الأخرى التي تساهم بشكل كبير في تطوير السوق. يستجيب هؤلاء اللاعبون لاحتياجات البلاد من خلال مجموعة واسعة من العروض التي تشمل مختلف أنواع الأنابيب والتطبيقات.

يتم تقسيم سوق الأنابيب البلاستيكية في المملكة العربية السعودية حسب النوع والمستخدم النهائي والقطر والمنطقة، مما يمثل مشهدا شاملا للسوق.

وسيستمر الاهتمام المتزايد بالمدن المستدامة والمتقدمة تقنيا، مثل مشروع مدينة نيوم، في زيادة الطلب على الأنابيب البلاستيكية.

تتضافر هذه العوامل لتصور مستقبل مزدهر لسوق الأنابيب البلاستيكية في المملكة العربية السعودية حتى عام 2028.