سند الأجور العمالية يخفض القضايا أمام المحاكم السعودية حتى 60%

أكد تقرير ليل أمس الثلاثاء أن تطبيق سند الأجور العمالية في المملكة العربية السعودية عقب إعلان وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق ليكون سنداً تنفيذياً تنظره محاكم التنفيذ من شأنه تخفيض حجم القضايا أمام المحاكم العمالية حتى 60 بالمئة.

وأكد قانونيون، لصحيفة “عكاظ” السعودية، أن ضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، خطوة مهمة تعكس نضج البيئة التشريعية في المملكة نحو تكريس مبدأ سرعة العدالة ورفع كفاءة سوق العمل، وتوقع مختصون انخفاض حجم القضايا أمام المحاكم العمالية إلى نسب تراوح بين 50 – 60 بالمئة بحسب الأحوال.

وذكرت مصادر عدلية لذات الصحيفة الورقية أن عقد العمل الموحد يأتي ضمن سلسلة من العقود الإلكترونية الموثقة التي أعلنت عنها وزارة العدل خلال الأشهر الأخيرة، منها عقد الإيجار الموحد، وعقد تأجير المركبات، وعقد تسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، والعقد الموحد لأتعاب المحاماة، وعقد المقاولات للإنشاء الكامل، والتي تُعد سندات تنفيذية تنظرها محاكم التنفيذ ما يسهم في تحقيق العدالة الوقائية وحفظ الحقوق؛ بما ينعكس على خفض حجم النزاعات في المحاكم، وتعزيز قيم العدالة والشفافية.

وبدأ تطبيق القرار على ثلاث مراحل تدريجية، الأولى للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارا من 6 مارس/آذار 2026، وصولاً إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس/آب 2026، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراء الجديد.

ومن المتوقع أن يحقق عقد العمل الموحد آثاراً إيجابية ملموسة، سواء على مستوى المنشآت أو العاملين، وعلى بيئة العمل بشكل عام، من خلال تعزيز الثقة والاستقرار في سوق العمل، ودعم البيئة الاستثمارية في المملكة بصفتها بيئة جاذبة.

ويُعدُّ بند الأجر سنداً نظامياً يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق تلقائياً عبر الربط مع منصة “مدد“.

وتُعزز هذه الآلية الموثوقة من سرعة المعالجة، وتسهم في تيسير الوصول إلى الحقوق، بما ينعكس على استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال.

ويُشترط الاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى”، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو في حال استلامه جزئياً بعد مرور 90 يوماً، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”، على أن يحق للطرف الآخر “صاحب العمل” الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.

ويتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل تدريجية بدأت الأولى يوم الإثنين الماضي 6 أكتوبر/تشرين الأول 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتباراً من يوم 6 مارس/آذار 2026، وصولاً إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ يوم 6 أغسطس/آب 2026، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراء الجديد.

ودعت وزارة الموارد البشرية جميع أصحاب العمل والعاملين في المملكة إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم، إلى جانب أبرز الأسئلة الشائعة.

ويجسد اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويُسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعالة، إذ تشمل جميع العاملين ممن لديهم عقود عمل موثقة، بما يعكس شمولية المبادرة وعدالتها في التعامل مع أطراف العلاقة التعاقدية كافة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا