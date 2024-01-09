فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تصدر سندات دولية بقيمة 12 مليار دولار

بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 30 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (45 مليار ريال).

فريق التحرير by فريق التحرير
سندات

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي خلال عام 2024 للسندات ضمن برنامج سندات الحكومة السعودية الدولي.

وبلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب 30 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية ضعفي ونصف إجمالي الإصدار الذي بلغ 12 مليار دولار (45 مليار ريال).

سندات

وقسم الإصدار على ثلاث شرائح:

  • الأولى: بلغت 3.25 مليارات دولار (12.19 مليار ريال) لسندات مدتها 6 أعوام تستحق في 2030.
  • الثانية: بلغت 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) لسندات مدتها 10 أعوام تستحق في 2034.
  • الثالثة: بلغت 4.75 مليارات دولار (17.81مليار ريال) لسندات مدتها 30 عاما تستحق في 2054.

وتعد هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة كما يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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