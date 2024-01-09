وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هيكل ودليل تنظيمي جديد لوزارة المالية، بالإضافة إلى الموافقة على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.



و أشار وزير الإعلام السعودي، سلمان الدوسري، في بيان، إلى أبرز ما تضمنته جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، حيث أكد المجلس حرص المملكة على دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، مشيداً بالالتزام الكامل لدول “أوبك” والدول غير الأعضاء في تحقيق استقرار السوق وتوازنها، مشيداً بالالتزام الكامل لدول “أوبك” والدول غير الأعضاء في تحقيق استقرار السوق.



و في الشأن المحلي، ناقش المجلس استراتيجية تطوير القطاعات الرئيسية ودورها في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، مع التزامه بأهداف رؤية 2030 لتحقيق مستقبل مستدام.

وبين أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسة وتعظيم دورها التنموي وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.



وفي جدول أعماله، استعرض المجلس موضوعات درسها مجلس الشورى بالإضافة إلى نتائج مجالس الشؤون الاقتصادية والتنمية والشؤون السياسية والأمنية، والتوصيات الناتجة عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.



هذه القرارات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.



كما بحث المجلس التطورات الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.