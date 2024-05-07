“البوابة العالمية” سلاح أوروبا لمواجهة نفوذ الصين الاقتصادي.. ما مصير 300 مليار يورو؟

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون جادا بشأن التنافس مع الصين على النفوذ في جميع أنحاء العالم من خلال خطة ضخمة للاستثمارات الدولية التي تركز بلا هوادة على ما ينجح.

هذه هي الرسالة الواردة في وثيقة إحاطة داخلية للمفوضية الأوروبية حول برنامج البنية التحتية العالمية الذي كانت بروكسل تأمل أن ينافس مبادرة الحزام والطريق الضخمة في بكين.

الوثيقة، التي اطلعت عليها صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، تحذر من أن الجهود المبذولة حتى الآن في إطار خطة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي بقيمة 300 مليار يورو قد فشلت لأنها “منتشرة بشكل ضعيف للغاية”.

“الممرات” الجغرافية

وأضافت أن الجولة التالية من الاستثمارات المقرر تحديدها في وقت لاحق من هذا العام يجب أن تركز على ما يسمى “الممرات” الجغرافية حيث يمكن أن يتراكم تأثير التمويل عبر مشاريع متعددة على سبيل المثال بناء الطاقة الجديدة والمواد الخام والبنية التحتية للنقل.

وتشمل المشاريع التي يمكن أن تحصل على أموال نقدية استخراج النحاس والكوبالت من زامبيا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وزيادة المشاركة مع آسيا الوسطى.

وجاء في الورقة التي أعدتها المديرية العامة للشراكات الدولية التابعة للمفوضية، أن “جهودنا في الوقت الحالي منتشرة بشكل ضعيف للغاية عبر العديد من الجبهات، وتفتقر إلى التركيز الاستراتيجي”.

برنامج البوابة العالمية

تم إطلاق برنامج البوابة العالمية في محاولة لإظهار القوة والنفوذ الأوروبيين كشريك دولي خاصة للاقتصادات النامية في جميع أنحاء العالم.

تتقدم الصين بسنوات في تعزيز العلاقات مع الحكومات في أفريقيا وأماكن أخرى، حيث تضخ الأموال في مشاريع مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية والاتصالات ومحطات الطاقة. ويشارك بالفعل نحو 140 دولة حول العالم في برنامج الصين، الذي تم إطلاقه في عام 2013.

وتهدف مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي، التي تم إطلاقها رسميا في العام الماضي، إلى إطلاق ما يصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة بحلول عام 2027. وحتى الآن، يتلقى أكثر من 200 مشروع التمويل في إطار البرنامج.

وتمثل اللهجة النقدية لوثيقة الإحاطة اعترافا بأن المبادرة حتى الآن لم تصل إلى مستوى إمكاناتها.

وقالت الوثيقة إن المفوضية يجب أن “تعمل على تعظيم التأثير وإظهار أن الاتحاد الأوروبي قادر على تحقيق النتائج من خلال التركيز على عدد محدود من البوابات العالمية التحويلية الرائدة التي تظهر التأثير بوضوح”.

النحاس والكوبالت وآسيا الوسطى

والممر المعروف الذي يناسب المشروع بالفعل هو ممر لوبيتو بين الحزام النحاسي في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يرتبط عن طريق السكك الحديدية بميناء لوبيتو في أنغولا. وبصرف النظر عن النحاس، تعد المنطقة أيضًا المصدر الرئيسي للكوبالت في العالم.

الإجراءات المالية جارية بالفعل، من خلال صفقة مع بنك الاستثمار الأفريقي واتفاقية استثمار مع أنجولا، بالإضافة إلى شراكات المواد الخام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا. لا تهدف استثمارات Lobito إلى فتح المناجم فحسب، بل تهدف أيضًا إلى بناء روابط رقمية وزراعية.

وهناك ممر استراتيجي آخر يتمثل في روابط الاتحاد الأوروبي مع آسيا الوسطى. ومع محاولة الصين الإطاحة بروسيا المستعمرة السابقة، فإن المفوضية “لا ينبغي لها أن تفوت الفرصة لتعزيز موقف الاتحاد الأوروبي في المنطقة، واحتواء الصين، والاستجابة لرغبة آسيا الوسطى المتزايدة في التعامل مع الاتحاد الأوروبي”. ويريد الاتحاد الأوروبي تطوير ممر عبر قزوين لتجاوز روسيا، وقد وقع اتفاقا مع أوزبكستان الغنية بالفضة والتيتانيوم.

وتهدف البوابة العالمية إلى إغراء الدول بالابتعاد عن الصين في المنافسة العالمية على المواد الخام، بمبلغ 300 مليار يورو قبل عام 2027.

ويخلص البحث إلى أن “التحديات الرئيسية لا تزال قائمة في ضمان التنسيق الفعال”، مما يشير إلى أن البرنامج سيواجه صعوبات إذا لم تقم المفوضية بإعادة تركيز الاستراتيجية، لأنها تحتاج إلى دول الاتحاد الأوروبي والبنوك والشركات الخاصة للمشاركة أيضًا.

معركة العروض

“تعيش الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في عالم انتقائي وسوف تنتقي وتختار من القائمة حسب ما تراه مناسبا، وتشير الوثيقة إلى أن هناك معركة عروض.

وتأتي العروض من بكين وواشنطن والآن من بروكسل أيضا، والإشارة هنا بطبيعة الحال إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية وقانون واشنطن للحد من التضخم.

كشفت الاجتماعات الأخيرة التي جمعت دول الكاريبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ والهندي في بروكسل عن عدم ارتياح الكثير من حكومات البلدان النامية تجاه مساعي الاتحاد الأوروبي لوضع الأهداف المناخية والبيئية في السياسة التجارية.

وينتقد تقرير DG INTPA أيضًا دول الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن البوابة العالمية يتم التعامل معها من قبل وزارات وطنية مختلفة “بطريقة مفككة”.

ومن المقرر أن يجتمع المديرون الوطنيون السبعة والعشرون المسؤولون عن الاستراتيجية في أواخر شهر مايو/أيار في بروكسل لتوضيح التناقضات على هذه الجبهة.

ومع ذلك، ليس الجميع متحمسين لإعادة صياغة المساعدات التنموية وتحويلها إلى استراتيجية استثمارية. وقال ريلي لابالاينن، رئيس منظمة كونكورد التنموية غير الحكومية، إنه “صُدم” مما “يعتبر في الأساس استراتيجية تجارية واستثمارية للاتحاد الأوروبي تعتمد على مصالحه الجيوسياسية”.

وأضاف: “لا نرى في أي مكان اهتماما بأولويات البلدان الشريكة، ناهيك عن الاهتمام بضمان تحسين حياة الناس”.

وتقول المفوضية إن توفير الفرص للدول النامية للتصنيع وخاصة في قطاعي الصحة أو الطاقة الخضراء سيوفر فرص العمل والخبرة المحلية على المدى الطويل.