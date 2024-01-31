اتفاق سعودي كويتي على تمكين الاستثمارات السعودية في الكويت

وقَّعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بيانًا مشتركًا يتضمن سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية.

هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الجهود المستمرة للبلدين لتعزيز الاستقرار وتحفيز التنمية الاقتصادية.



أبرزت هذه الاتفاقيات الجديدة زيادة التسهيلات التي تهدف إلى تمكين الاستثمارات السعودية في الكويت. تركِّز هذه التسهيلات على عدة قطاعات حيوية، من بينها القطاع الصناعي وقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى التركيز على الشراكة اللوجستية والتقنية المالية والبنية التحتية والتطوير العقاري.

أكد البيان التزام الجانبين بتعزيز التعاون في قطاع البترول والغاز، بالإضافة إلى تبني التقنيات النظيفة للاستفادة من الموارد الهيدروكربونية بشكل أفضل.



في سياق آخر، تعكس هذه الاتفاقيات التزام البلدين بتعزيز التعاون المالي من خلال بحث سبل التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين. يهدف ذلك إلى تقديم تسهيلات ائتمانية لدعم التجارة وتحفيز حركة السلع والمنتجات غير النفطية.



من ناحية أخرى، توضح الاتفاقيات أن حقل الدرة يقع في المناطق البحرية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة تعتبر ملكية مشتركة بين السعودية والكويت، مما يمنحهما حقوق استغلال كاملة في هذه المنطقة.



وفي ختام البيان، جدد البلدان دعوتهما لإيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، مؤكدين التزامهم بالحوار وفقًا لأحكام القانون الدولي، بهدف ضمان استقرار المنطقة وتعزيز التفاهم بين الأطراف المعنية.



يذكر هذه الاتفاقيات تعكس التزام السعودية والكويت بتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية، وتشكل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمان في المنطقة.

#الرياض | صدور بيان مشترك في ختام زيارة سمو أمير دولة الكويت للمملكة — وزارة الخارجية ?? (@KSAMOFA) January 31, 2024