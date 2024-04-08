“جولدمان ساكس” يتوقع وصول سعر خام برنت إلى هذا المستوى

أدت التوقعات المتزايدة بارتفاع الطلب على النفط خلال عام 2024، إلى تثبيت بنك جولدمان ساكس الأمريكي توقعاته لسعر خام برنت عند مستوى 100 دولار للبرميل.

وتدور أسعار العقود الآجلة لخام برنت في الوقت الحالي حول مستوى 90 دولار للبرميل، فيما يسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 دولار للبرميل.

وفسر بنك الاستثمار الأمريكي اليوم الإثنين، سبب وصول سعر خام برنت إلى مستوى 100 دولار للبرميل إلى توقعات وجود نموا قويا للطلب العالمي على النفط في 2024 بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال البنك، في مذكرة بحثية، إن التصور الأساسي يفترض عدم وقوع تأثيرات سلبية إضافية على الإمدادات جراء تصاعد الأوضاع الجيوسياسية.

وأشار البنك إلى أن من بين الأسباب التي دفعته لتوقع 100 دولار للبرميل، الافتراض أن الطاقة الاحتياطية المرتفعة ستؤدي بأن تعزز “أوبك+” الإنتاج.

وتوقع البنك ارتفاع إمدادات النفط من الدول الثماني الأعضاء في أوبك، والتي أعلنت عن تخفيضات في الإنتاج

ويضم تحالف “أوبك+” الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومنتجين مستقلين من بينهم روسيا، ويخفض التحالف الإنتاج منذ 2022 للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة.

وأضاف البنك الأمريكي أن نموذجه الخاص بمنظمة أوبك يشير إلى أن زيادة الإنتاج بات احتمالا مرجحا مع انخفاض المخزونات التجارية للنفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وارتفع سعر خام برنت لأعلى مستوى في 6 أشهر تقريبا عند 91 دولارا للبرميل، وفقا لما جاء في المذكرة البحثية للبنك، الذي قال إن السوق تتوقع طلب أكثر قوة للطلب.

وأضاف البنك أن توقعات السوق المحدثة بشأن الطلب على النفط غذت الارتفاع في أسعار الخام.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع الطلب على النفط في 2024 بفعل قوة بيانات الطلب على الخام من خارج الصين ورفع توقعات الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما ذكره جولدمان ساكس.

كما أن المعنويات بشأن الطلب في محادثات المستثمرين تحولت من الاعتقاد بالانخفاض إلى توقعات بالارتفاع.

وذكر البنك أن أسعار النفط أيضا ارتفعت بعد الإعلان عن بيانات قوية بما في ذلك مسوحات نشاط التصنيع في الصين والولايات المتحدة والهند وكذلك أرقام التوظيف في الولايات المتحدة.