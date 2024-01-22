“سابك” السعودية تعلن عن استثمارات جديدة في الصين

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك“، عن قرارها الاستثماري النهائي لتطوير مجمع للبتروكيماويات في مقاطعة فوجيان بجمهورية الصين الشعبية.

وكشف عملاق البتروكيماويات السعودي، الأحد، أنها قررت المضي قدما في قرارها الاستثماري لتطوير مجمع بتروكيماويات في منطقة فوجيان الصينية.

مشروع “سابك” في الصين

ومشروع تطوير مجمع للبتروكيماويات في مقاطعة فوجيان بجمهورية الصين الشعبية، يتم بالشراكة بين عملاق البتروكيماويات السعودي بنسبة 51%، وشركة فوجيان فوهوا جولي للبتروكيماويات التي ستحصل على نسبة مشاركة 49%.

وتشارك بالمشروع نيابة عن عملاق البتروكيماويات السعودي، شركة “سابك للاستثمارات الصناعية، التي يمتلكها بالكامل”.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع حوالي 6.4 مليار دولار، ووفق بيان الشركة فإن عمليات البناء في المشروع تبدأ خلال الربع الأول من عام 2024، ويبدأ التشغيل التجريبي في النصف الثاني من 2026، والمتوقع أن تكون مدته 6 أشهر.

من المتوقع اكتمال المشروع خلال الربع الأول من عام 2027.

أهداف المشروع الجديد

ويهدف المشروع إلى دعم تطلعات الشركة في تنويع مصادر المواد الأولية للشركة، وإلى توسيع حضور التصنيع في آسيا باعتبارها السوق الرئيسية لمجموعة واسعة من المنتجات، بحسب بيان “سابك“.

وقالت الشركة إنها ستمول المشروع من خلال الديون بالإضافة إلى التدفقات النقدية للشركة.