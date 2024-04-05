رسميًا.. زيمبابوي تطلق عملة جديدة لمحاربة التضخم

في محاولة لإنهاء التدهور والانخفاض المستمر في قيمة عملتها، أعلنت زيمبابوي عن إطلاق عملة جديدة مدعومة بالذهب والعملات الأجنبية، تحت اسم “زيج” (ZiG)، وهي اختصار لـ “ذهب زيمبابوي أو “Zimbabwe Gold”.

وقال محافظ البنك المركزي “جون موشايافانهو” إنه في الثامن من أبريل الجاري، سيتم طرح “زيج” رسميًا بسعر صرف افتتاحي 13.56 زيج لكل دولار أمريكي، مع تحديد سعر فائدة جديد بنسبة 20%.

ويأتي ذلك في مقابل سعر فائدة على العملة القديمة بلغ 130%، وهو أعلى سعر فائدة في العالم في مرحلة ما.

ووفقًا للإعلان، ستحول البنوك على الفور جميع الأرصدة بالدولار الزيمبابوي إلى “زيج”.

وأكد “موشايافانهو” في مؤتمر صحفي في العاصمة هراري على رغبة زيمبابوي في “عملة وطنية قوية ومستقرة”، مضيفًا أن “طباعة النقود لا تساعد، ولن تحدث تحت إشرافي”.

ولتعزيز الطلب على “زيج”، ستلزم زيمبابوي الشركات بتسوية ما لا يقل عن 50% من التزاماتها الضريبية باستخدام العملة الجديدة.

وتعد هذه المحاولة السادسة التي تتخذها زيمبابوي منذ عام 2008 للحصول على عملة محلية فعالة.

وخسر الدولار الزيمبابوي الحالي حوالي 80% من قيمته في السوق الرسمي منذ بداية العام، ليصبح ثاني أسوأ العملات أداءً في العالم.

وباتت أكثر من 80% من المعاملات تتم بالدولار الأمريكي، بينما تسارع التضخم إلى 55.3% في مارس من 47.6% في فبراير.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن المبلغ الإجمالي لحيازات الذهب والاحتياطيات النقدية البالغ 285 مليون دولار أمريكي يمثل أكثر من 3 أضعاف غطاء عملة “زيج”.

وتُعد هذه الخطوة هي الثانية من نوعها خلال عام، حيث طرحت زيمبابوي عملات ذهبية لأول مرة في العام الماضي، للحد من السيولة الفائضة وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية.

يُذكر أن الدولار الزيمبابوي تم طرحه مرة أخرى كعملة قانونية في يونيو 2019، بعد إلغائه قبل عقد بسبب التضخم المفرط الذي جعله عديم القيمة.

ولكن واجه الدولار الزيمبابوي صعوبة في اكتساب قبول واسع النطاق بين المواطنين، خاصة مع بلوغ التضخم ذروته في عام 2020 بنسبة 837%، مما أدى إلى تآكل قيمة العملة بشكل كبير.