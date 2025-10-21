. .. by . ..

زلزال يضرب إيران والسعودية ترصده

زلزال يضرب إيران وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية تعلن رصده

ضرب الزلزال إيران صباح اليوم
زلزال إيران بقوة 5.35

ضرب زلزال صباح اليوم الثلاثاء إيران بقوة أكثر من 5 على مقياس ريختر، ورصدته المملكة العربية السعودية.
وقالت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في تغريدة عبر منصة إكس “سجلت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي التابعة لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية صباح يوم 21 أكتوبر 2025م، في تمام الساعة 11:02:33 زلزالاً في وسط إيران وبقدر زلزالي بلغ 5.35 درجة على مقياس ريختر”.
ولم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

ويوم الأحد الماضي، ضرب زلزال، بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة “مردهك” جنوبي محافظة كرمان في جنوب إيران، دون أن يسفر عن خسائر بشرية أو مادية.

