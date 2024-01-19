روبوت بالذكاء الاصطناعي يدخل لاعبا بانتخابات الرئاسة لدعم منافس الرئيس بايدن

أفاد تقرير صحفي أن روبوت يعمل بالذكاء الاصطناعي يمثل مرشح دين فيليبس بدأ يخطب ود الناخبين في ولاية نيوهمبشاير بإعادة وجهة نظر فيليبس و أنه لا ينبغي للديمقراطيين إعادة ترشيح الرئيس بايدن، زعيم حزبه لأنه فقد ثقة أغلبية الناخبين.

ويسعى بعض أصحاب النفوذ في وادي السيليكون مثل سام ألتمانمؤسس شركة OpenAI مطورة نموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT، أن قسم الأبحاث في المنصة، ورفاق له وملياردير صناديق التحوط بيل أكمان للإطاحة بالرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر، من خلال دعم النائب الديمقراطي عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس الذي أعلن أنه سينافس الرئيس جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب الرئيس في أكتوبر الماضي.

وكان النائب دين فيليبس قد رشح مؤخرا كلا من “بيل أكمان” من شركة بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت، ومالك X، إيلون ماسك، والمستثمر الملائكي جيسون كالاكانيس في حكومة محتملة إذا أوصلته حملته الرئاسية الديمقراطية الطويلة إلى البيت الأبيض.

الأخوان مات وسكوت كريسيلوف – حلفاء الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي OpenAI سام ألتمان – لايزالان منخرطان بشكل كبير في الحملة الرئاسية للنائب دين فيليبس قبل مغادرتهم لإطلاق لجنة عمل سياسية (ما يسمى سوبر باك super PAC وهي لجنة مستقلة لجمع تبرعات هائلة للإنفاق على الحملات الانتخابية) لدعم نائب مينيسوتا الديمقراطي على المدى الطويل الأمد لعام 2024، بالإضافة إلى مجموعة الأموال الخفية التي أطلقت حملة إعلانات في نيو هامبشاير، وفقًا للمقابلات والوثائق الداخلية والسجلات العامة التي حصلت عليها موقع رولينج ستون.

يقول محامو تمويل الحملات الانتخابية إن حملة فيليبس ولجنة العمل السياسي العليا، يختبران حدود قواعد الانتخابات الفيدرالية المصممة لحظر التنسيق بين الحملات، المقيدة بحدود المساهمة، والمجموعات الخارجية التي يمكنها قبول التبرعات من أي حجم.

قدمت مجموعة مراقبة بالفعل شكوى منفصلة تزعم فيها التنسيق بين حملة ولجنة تبرعات مختلفة تدعم فيليبس المنافس الأساسي ووريث شركة المشروبات الكحولية الذي يواجهه الرئيس جو بايدن. كثيرا ما انتقد فيليبس التأثير المفسد للمال الوفير في السياسة، وقد وصف ذات مرة المواطنين المتحدين ــ القرار التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا في عام 2010 والذي مهد الطريق أمام لجان العمل السياسي الكبرى لإنفاق أموال غير محدودة على الانتخابات ــ بأنه “مقزز”.

ومع ذلك، يبدو أن حملة فيليبس “تدفع الحدود القانونية إلى أقصاها” مع حلفائها الكبار من لجان جمع التبرعات، كما قال أحد محامي تمويل الحملات لمجلة رولينج ستون.

من هو دين فيليبس

رجل الأعمال اليهودي المليونير البالغ من العمر 55 عاما والمؤسس المشارك لشركة مثلجات ويعد أحد أغنى أعضاء الكونغرس بثروة تزيد عن 120 مليون دولار.