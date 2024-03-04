حرب الرواتب تشتعل عبر الأطلسي.. ما علاقة المديرين التنفيذيين؟

تعمل مجالس الإدارة في الشركات بالمملكة المتحدة، بشكل متزايد على زيادة رواتب المديرين التنفيذيين، لديها لتتناسب مع نظرائهم في الولايات المتحدة في محاولة لجذب كبار المسؤولين التنفيذيين الأكثر موهبة، أو الاحتفاظ بهم.

يشير هذا الاتجاه إلى تحول في المواقف بين المديرين التنفيذيين، ومجالس الإدارة والمستثمرين في المملكة المتحدة، الذين كانوا مترددين في السابق في الانخراط في حروب الرواتب، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

أمريكا تجذب المديرين التنفيذيين بمضاعفة الرواتب

“عندما تنظر إلى معايير الأجور في جميع أنحاء العالم، تجد أن الولايات المتحدة مختلفة تماما”، حسبما قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن ديفيد شويمر.

وأضاف: “وهذه هي القضية التي يتعين على الشركات التي تتنافس على أساس عالمي من لندن أن تأخذها في الاعتبار”.

ضمن المديرين التنفيذيين الذين غادروا بريطانيا بحثا عن رواتب أعلى في الولايات المتحدة كان لاكسهام ناراسيمهام، الذي ترك منصبه بشركة ريكيت بينكيزر البريطانية براتب سنوي 7.5 مليون دولار في عام 2022 ليرأس شركة ستاربكس في الولايات المتحدة مقابل 28 مليون دولار سنويا، أي بزيادة تقترب من 4 أضعاف.

” من المرجح أن تؤدي زيادة أجور المسؤولين التنفيذيين إلى زيادة حزم أجور بعضا من أغنى الأشخاص، في حين لا يجري معالجة القضايا الأساسية الكامنة وراء المشكلات الاقتصادية في المملكة المتحدة”، حسبما قال متحدث باسم مركز البحوث هاي باي سنتر للصحيفة.

أسواق رأس المال في المملكة المتحدة

ظلت مشاعر الإحباط بين أعضاء مجالس الإدارة في المملكة المتحدة، بشأن القيود المفروضة على تقديم حزم أجور تنافسية دولياً لكبار المسؤولين التنفيذيين تغلي منذ سنوات.

وبات التخلف عن دفع أجور المسؤولين التنفيذيين، يمكن أن يعيق قدرة الشركة على جذب، والاحتفاظ بفرق الإدارة العليا الأكثر موهبة، وهو ما يقول البعض إنه يخاطر بتفاقم التراجع في أسواق رأس المال في المملكة المتحدة.

والآن هناك دلائل على أن أجور المسؤولين التنفيذيين في أوروبا وصلت إلى نقطة تحول، مع بذل جهود أكبر من قبل مجالس الإدارة، وامتيازات من المساهمين لسد الفجوة مع الولايات المتحدة.

بنك “إتش إس بي سي” في المملكة المتحدة، وشركة الأدوية “أسترا زينيكا”، ومجموعة المستهلكين “يونيليفر”، والناشر “بيرسون”، من بين الشركات التي رفعت رواتب قادتها، أو تضغط على المستثمرين للحصول على الدعم للقيام بذلك.

أيضًا في أوروبا القارية، تتسارع وتيرة النقاش حول أجور المسؤولين التنفيذيين، حيث أعلنت الأسبوع الماضي شركة صناعة السيارات “ستيلانتيس”، عن زيادة بنسبة 56% في أجر رئيسها التنفيذي.

وارتفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في مؤشر “فايننشال تايمز 100″، في عامي 2021 و2022، وهما العامان الأخيران اللذان تتوفر بشأنهما بيانات كاملة.

لكن متوسط أجورهم البالغ 4.44 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، كان أقل من حيث القيمة الاسمية من 5 ملايين جنيه إسترليني تم تسليمها لرؤسائهم قبل 11 عاما، وفقا لبحث أجراه مركز هاي باي للأبحاث.

بينما حصل رؤساء الشركات المدرجة على مؤشر S&P 500 الأمريكي على أجور 3 أضعاف في عام 2022، حيث حصلوا في المتوسط على 16.7 مليون دولار (13.6 مليون جنيه إسترليني في ذلك الوقت)، وفقًا لاتحاد النقابات العمالية AFL-CIO.