الإمارات تعدل رسوم حق الامتياز والضرائب لشركات الاتصالات

عدلت الحكومة الإماراتية، مقدار رسوم حق الامتياز والضرائب التي تتلقاها سنويا من شركات الاتصالات الإماراتية، وقررت أن يتم اقتطاعها من الأرباح بدلا من الإيرادات، كما فرضت ضريبة شركات بنسبة 9 % على هذه الشركات.

وقالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات “& e”، في بيانين منفصلين، وإفصاحين لبورصتي “دبي” و “أبو ظبي”، إنهما استلاما من وزارة المالية الإماراتية قرار مجلس الوزراء، ولائحة الإرشادات المتعلقة بتطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي لقطاع الاتصالات.

ضريبة شركات بنسبة 9 %

وأضافت الشركتان، إنه بجانب رسوم حق الامتياز، سيتم تطبيق ضريبة الشركات عليهما بنسبة 9 % على الأرباح، وذلك بدءا من 1 يناير 2024 إلى 31 ديسمبر 2026.

الآليات والقواعد الجديدة لحساب رسوم حق الامتياز

وهذه هي آليات، وقواعد حساب الرسوم الجديدة، وضريبة الشركات، حسب قرار مجلس الوزراء، ولائحة الإرشادات، وفقا للشركتين:

1- يتم حساب الرسوم السنوية لحق الامتياز على أساس 38 %، من الأرباح السنوية المنظمة، وغير المنظمة للشركة والمكتسبة في دولة الإمارات.

2- يتم خصم ضريبة الشركات على أساس 9 % من أرباح الشركة بعد خصم رسوم حق الامتياز وفقا لقانون ضريبة الشركات.

3- يجب ألا يقل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز، وضريبة الشركات المستحقة على مجموعة الإمارات للاتصالات “& e”، عن 5.7 مليارات درهم سنويا.

4- يجب ألا يقل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز، وضريبة الشركات المستحقة على شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، عن 1.8 مليار درهم سنويا.

5- تدفع شركة الاتصالات الإماراتية، رسوم حق الامتياز، وضريبة الشركات في غضون 5 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

الأرباح المستثناة من احتساب رسوم حق الامتياز

يتم استثناء الأرباح التالية لشركات الاتصالات من الأرباح التي يتم عليها احتساب رسم حق الامتياز:

1- الأرباح الناتجة عن العمليات الدولية لشركة الاتصالات.

2- توزيعات أرباح الأسهم

3- الأرباح الأخرى الناتجة عن الاستثمارات الدولية والتي تخضع بالفعل لضريبة الشركات المحلية أو ضريبة مماثلة بنسبة 9 % أو أكثر

4- الربح العائد إلى أصحاب حقوق الأقلية في الشركات الخاضعة لسيطرة شركة الاتصالات الإماراتية.

النظام الجديد لن يؤثر على صافي أرباح الشركات

وأكدت شركتا الاتصالات بالإمارات، أن النظام الجديد لرسوم حق الامتياز، وضريبة الشركات، لن يؤثر على صافي أرباح الشركتين.

وقالت مجموعة الإمارات للاتصالات “& e”، إن تأثير تنفيذ النظام الجديد، سيكون محايدا على البيانات المالية للشركة.

اتفقت معها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة “دو”، وقالت إن المبلغ الإجمالي لضريبة الشركات، ورسوم حق الامتياز في النظام الجديد لن يكون أعلى من إجمالي رسوم الامتياز في النظام الحالي.

النظام الحالي لرسوم حق الامتياز

وكانت الشركتان، تسددان منذ عام 2017، رسوم حق امتياز بنسبة 15 % من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30 % من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز.