تعد رابطة “آسيان” منظمة ذات طابع سياسي اقتصادي و سابع أكبر اقتصاد في العالم، وتهدف إلى تسريع نمو الدول الأعضاء، وتجنب النزاعات المسلحة، وإقامة منطقة تجارية حرة، والتعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والتعليمية، ولتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين في المنطقة.

و تأسست رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، عام 1967 في بانكوك بتايلند، من خمس دول هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلند، ثم انضمت بروناي إلى المجموعة في يناير عام 1984، وأعقبتها فيتنام في 1995 ولاوس وميانمار في عام 1997 وكمبوديا في 1999، وفي عام 1976وعقدت آسيان أول قمة لها في منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا.

بدأت فكرة “آسيان” عندما توسطت تايلند للمصالحة بين إندونيسيا والفلبين وماليزيا بسبب بعض النزاعات، وأثناء عقد اجتماع المصالحة رأت الدول ضرورة وجود تعاون إقليمي في ما بينها، و رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم آسيان (بالإنجليزية: ASEAN اختصارًا لـThe Association of Southeast Asian Nations)‏ هو اتحاد سياسي واقتصادي.

في عام 2003، سارت الآسيان على خطى الاتحاد الأوروبي من خلال اتخاذ قرار ببناء مجتمع آسيان الذي يتألف من ثلاث ركائز: مجتمع آسيان الأمني والمجموعة الاقتصادية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، والمجتمع الاجتماعي والثقافي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.

تمثل السيقان العشرة للأرز في علم وشارة الآسيان الدول العشر في جنوب شرق آسيا المتضامنة مع بعضها البعض.

تعمل رابطة دول جنوب شرق آسيا بانتظام على إشراك دول أخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها، وهي شريك رئيسي للأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وتحالف المحيط الهادئ، ودول مجلس التعاون الخليجي، ودول السوق المشتركة الجنوبية، ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، تحتفظ الآسيان بشبكة عالمية من التحالفات.

الشراكة الخليجية

قرر المجلس الوزاري الخليجي في دورته الثامنة عشرة (مارس 1986م) الموافقة على إجراء اتصالات أولية مع بعض دول الشرق الأقصى ، وعلى الأخص رابطة دول جنوب شرق آسيا ” الآسيان “، وجمهورية كوريا، وذلك لبحث إمكانية بدء اتصالات اسـتطلاعية معهما، بناءً على توصية من لجنة التعاون المالي والاقتصادي الموافقة على فتح حوارات اقتصادية مع الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وتنفيذاً لذلك، قام المنسق العام للمفاوضات في فبراير 2000م بزيارة لمقر رابطة دول جنوب شرق آسيا ” الآسيان ” في إندونيسيا ، حيث اجتمع بالسكرتير العام للرابطة وكبار المسئولين فيها، وتم بحث سبل تعزيز التعاون بين دول المجلس ودول الرابطة.

كما قام اونج كينغ يونج، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق أسيا (الآسيان) ، بزيارة الأمانة العامة لدول الخليج في 2007 ، حيث التقى بالأمين العام لمجلس التعاون لبحث سبل تطوير العلاقات، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من تجربة مجلس التعاون في العمل الاقتصادي المشترك.

واستكمالاً لتلك الجهود عُقد الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان بالمنامة في مايو 2009م، وتم خلاله توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين الأمانتين.



وأقر الجانبان خلال الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي الذي عُقد في سنغافورة في يونيو 2010م، خطة العمل التي شملت المجالات الاقتصادية والثقافية، كما شُكلت ستة فرق عمل متخصصة في مجالات الاقتصاد والتجارة، والاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، والتعليم، والسياحة، والطاقة، والثقافة، والإعلام.



وفي نوفمبر 2013م عُقد الاجتماع الوزاري الثالث بين مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان في المنامة، وأُكد فيه على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار والنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومواثيق الأمم المتحدة وميثاق رابطة أمم الآسيان، ومبادئ القانون الدولي.

وفي سبتمبر 2018 م عقدت ترويكا مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة مباحثات مشتركة مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا “الآسيان” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والسبعين في نيويورك.



والتزمت الجلسة بتعزيز العلاقات في إطار الرؤية المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية والمخاطر المشتركة.



وفي سبتمبر 2019 م، عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، جلسة مباحثات بين مجلس التعاون وبين رابطة أمم جنوب شرق آسيا “الآسيان” على هامش اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكدت الجلسة أهمية التجارة الحرة المفتوحة، والالتزام بسيادة القانون، والنظام التجاري متعدد الأطراف المبني على القواعد التي تجسدها منظمة التجارة العالمية.

وفي 2023 عقدت قمة الخليج وآسيان في الرياض، و يعكس انعقاد القمة الخليجية مع رابطة دول الآسيان في المملكة، تقدير الدول المشاركة لمكانتها على المستوى الإقليمي والدولي، والتزامهما بتأسيس شراكة إستراتيجية مستقبلية طموحة بين دولهم من خلال إطار التعاون المشترك للخمس سنوات القادمة وما سيصدر عن القمة من قرارات ومبادرات.



وتكمن أهمية انعقاد القمة الخليجية مع رابطة دول الآسيان في كونها الأولى من نوعها على مستوى قادة الدول، وأنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالمياً.



وتهدف القمة إلى اعتماد إطار التعاون المشترك للخمس سنوات القادمة 2024-2028، الذي يشمل التعاون السياسي والأمني، والاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة، والطاقة، والأمن الغذائي والزراعي، والتعاون الاجتماعي والثقافي.