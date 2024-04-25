في تقرير حديث صادر عن رؤية السعودية 2030، أظهرت البيانات المالية والاقتصادية لعام 2023 تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق أهداف الرؤية التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

حيث انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى أدنى مستوى، بالإضافة لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى مستويات قياسية، أيضًا، ارتفعت قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 2.81 تريليون ريال، وبلغت الإيرادات الحكومية غير النفطية 457 مليار ريال، مما ساهم في تغطية نحو 35% من مصروفات الميزانية السعودية.

وفيما يلي تفاصيل الإنجازات التي حققها الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي:

معدل البطالة السعوديين: انخفض معدل البطالة للسعوديين إلى أدنى مستوى منذ عام 2016، حيث بلغ 7.7% في عام 2023، مقارنة بـ 8.0% في عام 2022. الإيرادات الحكومية غير النفطية: سجلت السعودية إيرادات حكومية غير نفطية بلغت 457 مليار ريال في عام 2023، مما ساهم في تغطية نحو 35% من مصروفات الميزانية السعودية. الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى مستويات قياسية، حيث بلغ 1,889 مليار ريال، وهو ما يشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. نمو القطاعات غير النفطية: شهدت القطاعات غير النفطية نموًا بنسبة 4.7% خلال العام الماضي. أصول صندوق الاستثمارات العامة: ارتفعت قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 2.81 تريليون ريال في عام 2023. تملك الأسر السعودية لوحدة سكنية: ارتفعت نسبة الأسر السعودية المالكة لوحدة سكنية إلى 63.74% في عام 2023، مقارنة بـ 63% في عام 2016. عدد المعتمرين: ارتفع عدد المعتمرين إلى 13.56 مليون في عام 2023، مقارنة بـ 6.2 مليون في عام 2016. فعالية الحكومة: تجاوزت نسبة الفعالية الحكومية مستهدفاتها بنسبة 7.8 درجة، لتحقق 70.8 درجة في عام 2022.

هذه الأرقام تعكس التقدم الواضح الذي حققته رؤية السعودية 2030 خلال عام 2023، مع تحقيق معدلات نمو اقتصادي واعدة وتنويع مصادر الدخل، وهو ما يعزز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي كقوة اقتصادية متقدمة.

التقرير أكد أيضًا أن السعودية تواصل التقدم نحو أهداف رؤية 2030، مع تجاوز بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية توقعات العام 2030، مما يعزز الطموح والتفاؤل لمزيد من النمو والازدهار في السنوات المقبلة.

وللاطلاع على تفاصيل “التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023″؛ زيارة الرابط التالي :

https://vision2030.gov.sa/ar/annual-report-2023/