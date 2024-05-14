مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.. الدولار يواصل تراجعه

تلقى البنك المركزي المصري، الأحد، الدفعة الثانية من عوائد صفقة رأس الحكمة، من صندوق أبوظبي السيادي “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، وفقا لما أكده مصدر حكومي لمواقع محلية.

وتصل قيمة صفقة رأس الحكمة، إلى 35 مليار دولار، تتوزع بين 24 مليار دولار تدفقات استثمارية من الخارج، والتنازل عن 11 مليار دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي المصري.

مصر تتلقى الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

وتتوزع الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بواقع 14 مليار دولار تدفقات استثمارية جديدة، والتنازل عن 6 مليارات دولار ودائع إماراتية سابقة لدى البنك المركزي.

وتضمنت الدفعة الأولى التي تلقتها مصر من الصفقة، عقب توقيع الاتفاقية نحو 15 مليار دولار، مقسمة إلى 10 مليارات دولار جاءت سيولة مباشرة من الخارج، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة ممثلة في الشركة “القابضة الإماراتية أيه دي كيو”، عن 5 مليارات دولار من الودائع الموجودة في البنك المركزي المصري والتي تبلغ 11 مليار دولار.

17 مليار دولار تدفقات دولارية خلال شهرين

وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد أكد أبريل الماضي، أن مصر ستتسلم نحو 20 مليار دولار من صرف الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة حتى نهاية مايو، فضلًا عن توقع دخول مبالغ قرابة المليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو المقبل.

وكان مجلس الوزراء المصري، قد أعلن أن الصفقة التي تم توقيعها تشمل جانبا ماليا يُسدد كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تُخصص للدولة.

وأشار إلى أن الجانب المالي يتضمن استثمارًا أجنبيًا مباشرًا يصل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي قدره 35 مليار دولار، تقسم إلى دفعتين، الأولى التي تم تسليمها بالفعل لمصر بقيمة 15 مليار دولار، والثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بقيمة 20 مليار دولار.

الموافقة على إنشاء منطقة حرة ومنطقة استثمارية

ومؤخرا وافقت الحكومة المصرية، على عدة قرارات تتعلق بمدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، ضمن إطار خطة لتنمية وتطوير هذه المنطقة الواعدة.

ومن بين القرارات الموافقة عليها، إقرار مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم “شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية” ش.م.م في مدينة رأس الحكمة، بالإضافة إلى موافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية في نفس المدينة.

ارتفاع الاحتياطي وتوقعات بتراجع الدولار أمام الجنيه

وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 41.057.0 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي.

مع استمرار تحسن الحصيلة الدولارية، من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في مصر في الانخفاض مقابل الجنيه.

وفي الجلسات الأخيرة، شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية انخفاضاً ملحوظاً مقابل الجنيه في السوق الرسمية، بسبب توقف نشاط السوق السوداء بعد انحسار نشاط المضاربين، وتجار العملات، وتوجه المستوردين إلى البنوك للحصول على الدولار.

وبنهاية تداولات الإثنين، تراجعت أسعار صرف الدولار بنحو25 قرشا في البنوك المصرية، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، بلغ سعر صرف الدولار نحو 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري، وهو نفس السعر في بنك مصر.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي – مصر مستوى 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 47 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.