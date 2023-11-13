ديفيد كاميرون يعود وزيرا للخارجية البريطانية

قام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين بخطوة مفاجئة بتعيين رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وزيراً للخارجية، في تعديل وزاري. ديفيد كاميرون (57 عاماً) كان قد تولى منصب رئيس وزراء بريطانيا من عام 2010 إلى عام 2016 واستقال بعد نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عندما خرج التصويت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي عودته غير المتوقعة إلى ساحة السياسة البريطانية بعد أن أمضى السنوات السبع الماضية في كتابة مذكراته والانخراط في الأعمال التجارية بما في ذلك شركة جرينسيل كابيتال، وهي شركة مالية انهارت في وقت لاحق. وأثار انهيار شركة جرينسيل تساؤلات حول مدى قدرة القادة السابقين على استغلال مكانتهم للتأثير على سياسة الحكومة بعد أن اتصل كاميرون مراراً بكبار الوزراء في عام 2020 للترويج للشركة. وقال مكتب سوناك اليوم الاثنين إن الملك تشارلز وافق على منح كاميرون مقعداً في مجلس اللوردات البريطاني ما يسمح له بالعودة إلى الحكومة كوزير على الرغم من أنه لم يعد عضواً منتخباً في البرلمان.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أقال وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، التي اتهمت الشرطة بالانحياز للمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.