دول “بريكس” توافق على مقترح روسي لتأسيس بورصة حبوب مشتركة

أيدت الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” المقترح الروسي بإنشاء بورصة للحبوب تابعة للمجموعة، إلى جانب منصة مشتركة لتجارة المنتجات الزراعية، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز التعاون الزراعي بين دول التكتل وتطوير التجارة البينية في هذا القطاع الحيوي.

دعم واسع للمبادرة الروسية

جاء هذا التأييد ضمن البيان الختامي لاجتماع وزراء الزراعة لدول “بريكس” المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، حيث أكد البيان: أن الدول الأعضاء تدرك أهمية مواصلة تطوير مبادرة إنشاء منصة لتجارة الحبوب في إطار بورصة الحبوب لها، فضلاً عن توسيعها لاحقاً لتشمل المنتجات والسلع الزراعية الأخرى.

شهادات إلكترونية موحدة للمنتجات الغذائية

وفي خطوة لتعزيز التتبع الرقمي وسلامة المنتجات، أيد المشاركون أيضًا العمل على تطوير منظومة موحدة للشهادات الإلكترونية الخاصة بالمنتجات الغذائية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وأوضح البيان بخصوص ذلك، أن الدول تتعهد بتقديم المساعدة اللازمة في إدخال منظومة الشهادات الإلكترونية المتفق عليها (للأغذية).

خطة عمل جديدة للتعاون الزراعي

كما تم الاتفاق على مراجعة واعتماد خطة العمل المشتركة للتعاون الزراعي بين دول “بريكس” للفترة الممتدة من 2025 إلى 2028، على أن يتم عرض النسخة النهائية للخطة خلال قمة رؤساء الدول، المقررة في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو المقبل.

وكان قد طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكرة إنشاء بورصة الحبوب لدول “بريكس” لأول مرة خلال قمة المجموعة التي انعقدت في مدينة قازان الروسية عام 2024.