3 ملفات اقتصادية على مائدة حوار دول الخليج وآسيا الوسطى

يبدأ اليوم الاثنين في العاصمة الأوزبكية طشقند، حوار دول الخليج، وآسيا الوسطى، حيث يستعرض الاجتماع مجالات الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، وأمن الطاقة.

ويشهد هذا الاجتماع المحوري، الذي سيترأسه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ووزير خارجية أوزبكستان بختيور سعيدوف، مشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا الوسطى.

الاجتماع الثاني لدول الخليج وآسيا الوسطى

واستقبل وزير الخارجية الأوزبكي، بختيار سعيدوف، الأحد، في العاصمة الأوزبكية طشقند، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وجرى، خلال الاستقبال” مناقشة التحضيرات للاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي الذي سيُعقد بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول آسيا الوسطى، الاثنين، في العاصمة الأوزبكية (طشقند)، بحضور وزراء خارجية دول الخليج، ودول آسيا الوسطى.

الخليج حريص على تطوير العلاقات مع آسيا الوسطى

وأكد البديوي، الأهمية الكبيرة التي توليها دول مجلس التعاون الخليجي، لعلاقاتها مع دول آسيا الوسطى، مشددًا على أن عقد هذا الاجتماع الوزاري المشترك الثاني، وفي غضون فترة أقل من عام على انعقاد القمة الأولى بين الجانبين، يعتبر شاهدًا جديدًا على حرص الطرفين في المضي قدمًا تجاه تطوير العلاقات على كل الأصعدة وفي كل المجالات.

وسيتناول الحوار العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية، والدولية الهامة.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، التزام مجموعته بتعزيز العلاقات، والتعاون الاستراتيجي، مسترشدين بخطة العمل المشتركة للأعوام 2023-2027، الموقعة في سبتمبر 2022.