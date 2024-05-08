ولي عهد دبي يشكل لجنة عُليا لإدارة الطوارئ والكوارث

أصدر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرارًا بتشكيل لجنة عُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، والتي ستكون برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب إعلان وزارة الداخلية بدولة الإمارات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد والشركاء الاستراتيجيين، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به مختلف مناطق الدولة.

ومن المقرر أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن القرار تعيين الأعضاء الرئيسيين في اللجنة، حيث سيشمل أعضاؤها كلاً من رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والقائد العام لشرطة دبي، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، ونائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، والمدير العام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والمدير العام هيئة الصحة بدبي، والمدير العام بلدية دبي، والمدير العام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، والمدير العام المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

كانت الإمارات قد شهدت منذ فترة قصيرة عواصف جوية شديدة تسببت في هطول أمطار غزيرة بشكل استثنائي، مما أدى إلى فيضان الطرق والمناطق السكنية وتعطيل حركة المرور، وهذا ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لإدارة الطوارئ ومواجهة الأزمات المحتملة بكفاءة.

تم توصيف اليوم الذي شهد هطول أكبر كميات الأمطار في تاريخ الإمارات الحديث بأنه “تاريخي”، حيث سجلت الكميات الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية أرقاماً قياسية، تعد الأكبر منذ بداية تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

ووفقًا للأرصاد البحرية الإماراتية، بلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال 15 دقيقة فقط أكثر من 30 ملم، بينما وصلت كمية الأمطار في بعض المناطق إلى أكثر من 259 ملم.

بقرار من حمدان بن محمد، تشكيل اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي برئاسة منصور بن محمد



تضم اللجنة في عضويتها:

رئيس جهاز أمن الدولة بدبي

أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي

القائد العام لشرطة دبي

المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات… pic.twitter.com/ow1Z6zjsv6 — أخبار الإمارات (@Akhbar_Alemarat) May 7, 2024