دبي.. تطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية

وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، بإنشاء “سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه”، أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “أطلقنا اليوم خطتنا لتطوير أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية والخضار والفواكه.. توسيع ومضاعفة مساحة السوق الحالي لدعم أجندتنا الاقتصادية وخلق فرص تجارية واستثمارية أكبر .. وكلفنا مجموعة موانئ دبي العالمية بإدارة وتشغيل السوق وتطويره وربطه مع الأسواق العالمية”.

وأضاف سموه: “دبي بموقعها الإستراتيجي ومرافقها المتطورة تمثل مركزاً تجارياً واستثمارياً يستقطب كبرى الشركات .. والعمل سيتضاعف خلال الفترة المقبلة لتعزيز دور الإمارة في خلق الفرص الاستثمارية للشركات العالمية .. ولتكون دبي وجهة أسواق وعمليات التصدير وإعادة التصدير في مختلف القطاعات وتعظيم الفرص الاقتصادية للمستثمرين في هذا المجال”.

شراكة بين بلدية دبي وموانئ دبي لإنشاء وإدارة السوق.

اتفاقية شراكة بين بلدية دبي ومجموعة موانئ دبي العالمية، لإنشاء وإدارة “سوق المواد الغذائية والخضار والفواكه”، الذي سيكون أكبر سوق للمواد الغذائية والخضار والفواكه في العالم، حيث وقع الاتفاقية سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد”، وداوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي.

وتشمل الخطة التطويرية لهذا السوق، توفير بنية تحتية متطورة ومرافق تخزينية واسعة ومبردة بأحدث المواصفات والمعايير التي تتوافق مع المتطلبات التشغيلية لهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى ساحات وافرة للتحميل والتنزيل تتلاءم مع سلاسة حركة المرور ضمن حرم السوق والطرق المحيطة به.