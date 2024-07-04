الديون العالمية تصل إلى 91 تريليون دولار.. خطر يهدد الاقتصاد العالمي وينذر بأزمات

وصل حجم الديون المستحقة على الحكومات حول العالم إلى 91 تريليون دولار، وهو رقم قياسي يعادل تقريباً حجم الاقتصاد العالمي، مما يُنذر بخسائر فادحة قد تُلقي بظلالها على الشعوب، حسب تقرير لشبكة “سي أن أن”.

وتفاقمت أعباء الديون بشكل جزئي بسبب جائحة كوفيد-19، وأصبحت الآن تشكل تهديداً متزايداً لمستويات المعيشة حتى في الدول ذات الاقتصادات القوية مثل الولايات المتحدة.

الاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي من أن “العجز المالي المزمن” في الولايات المتحدة يجب أن تتم معالجته بشكل عاجل، مشيرا إلى أنّه خفض تقديرات النمو الأمريكي هذا العام إلى 2.6٪.

في أوروبا، أدت الاضطرابات السياسية في فرنسا إلى تفاقم مخاوف بشأن ديون البلاد، بينما تخضع ألمانيا لضغوط بسبب الجدل حول حدود الديون.

وفي كينيا، أثارت محاولات معالجة عبء الدين البالغ 80 مليار دولار احتجاجات عنيفة وردود فعل سلبية للغاية، وأثارت الزيادات الضريبية المقترحة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أودت بحياة 39 شخصاً.

يُطالب المستثمرون بعائدات أعلى على ديون الحكومات، ممّا يعني أنّ ارتفاع تكاليف خدمة الدين سيؤدّي إلى تقليل الإنفاق على الخدمات العامة الحيوية أو الاستجابة للأزمات.

يُلقي ارتفاع عائدات السندات الحكومية بثقله على كاهل الأسر والشركات، حيث يرفع من تكاليف الاقتراض، مما يُعيق النمو الاقتصادي ويُبطئ وتيرته.

مع ازدياد حدة ارتفاع أسعار الفائدة، ُنذر هذا الارتفاع بتراجع الاستثمارات الخاصة، وتقلص قدرة الحكومات على الاقتراض لمواجهة أي انكماش اقتصادي محتمل.

وحذرت الخبيرة الاقتصادية كارين دينان، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية، والأستاذة حالياً في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، من مخاطر الديون المتراكمة على الولايات المتحدة.

وأشارت دينان إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه المشكلة، إما من خلال زيادة الضرائب أو خفض المزايا، مثل برامج الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.

وأكد كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، على صحة تحذيرات دينان، مُشدّداً على أن “الدين لم يعد مجانيًا” وأن الدول ستُضطر إلى إجراء تعديلات اقتصادية صعبة.

مع ازدياد قلق المستثمرين، يُشير التقرير إلى أن العديد من الساسة حول العالم يتجاهلون مشكلة الديون رغم أهميتها.

لم يتعهد أي من المرشحين الرئيسيين للرئاسة الأمريكية لعام 2024، جو بايدن أو دونالد ترامب، بمعالجة العجز المالي.

كما تجاهل الساسة البريطانيون المسألة قبل الانتخابات العامة الأخيرة، ممّا دفع معهد الدراسات المالية في بريطانيا إلى انتقاد “مؤامرة الصمت” بين الحزبين السياسيين الرئيسيين.

أصبح خطر حدوث أزمة مالية في فرنسا مصدر قلق جديا، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدّي انتخاب برلمان شعبوي إلى زيادة الإنفاق وخفض الضرائب، ممّا سيُفاقم مشكلة الدين وعجز الميزانية.