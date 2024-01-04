أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم عن موافقة وزير المالية، محمد الجدعان، على خطة الاقتراض السنوية لعام 2024، خلال اجتماع مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.



تضمنت الخطة السنوية استراتيجية شاملة لتلبية الاحتياجات التمويلية للمملكة، حيث تقدر هذه الاحتياجات بحوالي 86 مليار ريال لعام 2024.

ويشمل هذا المبلغ سداد مستحقات أصل الدين للعام وتغطية العجز المتوقع في ميزانية الدولة، إضافة إلى تقويم عام 2024، لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.



من المتوقع أن يرتفع حجم محفظة الدين إلى نحو 1.115 تريليون ريال بنهاية عام 2024، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وإدارة الدين بشكل فاعل ومحكم.



تشمل استراتيجية الاقتراض خلال العام المقبل عمليات تمويل متعددة، تهدف إلى سد العجز المتوقع في ميزانية الدولة وسداد الديون المستحقة بأساليب مالية محلية ودولية.



واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.



هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة السعودية لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الثقة في السوق المالية من خلال تنفيذ عمليات تمويلية تعزز التنمية الاقتصادية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المملكة في الساحة الاقتصادية العالمية.

تضمنت الخطة توقعات بأن تشــكل الاحتياجات التمويليـــة المتبقية لعـــام 2024م مـــا يقـــارب 86مليـــار ريـــال؛ شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام بالإضافة الى تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2024مhttps://t.co/JmeWEuBE22 pic.twitter.com/26qroaqXIj — المركز الوطني لإدارة الدين – NDMC (@SaudiNDMC) January 4, 2024