10 مليارات دولار خسائر الأمريكيين من عمليات الاحتيال

خسر الأشخاص البالغون في الولايات المتحدة رقما قياسيا قدره 10 مليارات دولار بسبب المحتالين في عام 2023، وفقا لبيانات لجنة التجارة الفيدرالية الجديدة.

وقع عدد أكبر من الأمريكيين في مجموعة متنوعة من عمليات الاحتيال، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستثمارات، وقرارات العمل، والخدمات الحكومية، في العام الماضي.

خدع المحتالون ما يقرب من 690 ألف شخص لمنحهم المال خلال عملية احتيال، مما أدى إلى خسائر إجمالية قدرها 10.02 مليار دولار، وفقا للجنة التجارة الفيدرالية.

وكان متوسط ​​المبلغ المفقود بسبب عمليات الاحتيال هذه حوالي 500 دولار.

وهذا أعلى قليلا مما كان عليه في عام 2022، عندما أبلغ حوالي 624000 شخص عن خسارة أموال بسبب عمليات الاحتيال الاحتيالية، بإجمالي 8.9 مليار دولار.

ليس لدى سلطات إنفاذ القانون في كثير من الأحيان عدد كاف من الضباط أو العملاء الميدانيين لملاحقة كل حالة احتيال خاصة إذا سُرقت بضع مئات من الدولارات فقط.

يعرف المحتالون ذلك ويميلون إلى ملاحقة مبالغ تبدو أصغر لإبقاء أنشطتهم مستمرة.

قفزت عمليات الاحتيال التجارية، حيث ينتحل المهاجمون صفة مؤسسات مشروعة مثل أحد متاجر التجزئة الكبرى أو الدعم الفني، بنسبة 18% في عام 2023 إلى 474000 من أقل من 400000 في عام 2022.

وارتفعت عمليات الاحتيال التي تحاكي المسؤولين الحكوميين والخدمات بنسبة 15%، حيث تلقت لجنة التجارة الفيدرالية أكثر من 228000 تقرير عن مثل هذه عمليات الاحتيال في عام 2023.

الاحتيال الإلكتروني

وحذرت لجنة التجارة الفيدرالية من رسائل البريد الإلكتروني التصيدية والمكالمات الهاتفية المشبوهة، وقالت “إذا كنت لا تتوقع مكالمة من الدعم الفني أو أي شركة أخرى، فمن المحتمل ألا يكون هذا هو الشخص”.

وأضافت اللجنة: قم بالإبلاغ عن عمليات الاحتيال المشتبه بها إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، التي تشارك هذه المعلومات مع جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد.