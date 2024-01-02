فريق التحرير by فريق التحرير

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خزان مياه عملاق بتكلفة 399 مليون دولار في مكة المكرمة

سيشارك الشركة الإماراتية كل من “رؤية العالمية للاستثمار” التابعة لمجموعة المهيدب السعودية و”مؤسسة الخليج للاستثمار” الكويتية، لإنشاء مشروع خزان “جعرانة” الاستراتيجي المستقل للمياه

فريق التحرير by فريق التحرير
مكة

فازت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ( طاقة) ضمن تحالف مع كل من “رؤية العالمية للاستثمار” التابعة لمجموعة المهيدب السعودية و”مؤسسة الخليج للاستثمار” الكويتية، بمشروع لإنشاء خزان في مكة المكرمة تبلغ تكلفته 1.5 مليار درهم، 399 مليون دولار.

مكة

تفاصيل مشروع مكة المكرمة:

  • تبلغ سعة التخزين الإجمالية للخزانات الاستراتيجية بالمشروع مليوني متر مكعب، إضافة إلى خزانات بسعة 500 ألف متر مكعب لدعم نظام توزيع المياه الصالحة للشرب.
  • سيتم بناء المشروع بنظام ( البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية).
  • سيمتلك التحالف المشروع لمدة 30 عاماً، ثم تنتقل ملكيته إلى الشركة السعودية لشركات المياه.
  • من المقرر أن يدخل المشروع مرحلة التشغيل الفعلي في الربع الثاني من 2027.
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فريق التحرير

فريق التحرير

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