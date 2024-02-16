فريق التحرير by فريق التحرير

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مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

جاء هذا القرار بعد تجاوزات دستورية من قبل بعض أعضاء المجلس، تمثلت في إظهار عدم الاحترام الواجب للمقام السامي، واستخدام عبارات مُسيئة وغير منضبطة

فريق التحرير by فريق التحرير
مجلس الأمة

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريا بحل مجلس الأمة.

وجاء هذا القرار بعد تجاوزات دستورية من قبل بعض أعضاء المجلس، تمثلت في إظهار عدم الاحترام الواجب للمقام السامي، واستخدام عبارات مُسيئة وغير منضبطة.

قرار حل مجلس الأمة

وبعد عرض من رئيس الوزراء، د. محمد صباح السالم الصباح، وموافقة مجلس الوزراء، تمّ إصدار المرسوم الذي يُلزم رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذه، يحل مجلس الأمة مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 5 شعبان 1445 هـ الموافق 15 فبراير 2024م.

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