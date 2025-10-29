حساب المواطن السعودي يصدر نتائج أهلية نوفمبر 2025

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، مساء اليوم الأربعاء، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 96 لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وقال برنامج حساب المواطن في تغريدة عبر منصة إكس “صدرت نتائج الأهلية للدورة 96 (شهر نوفمبر 2025)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: eservices.ca.gov.sa/#/login”.

وصدور نتائج الأهلية في برنامج حساب المواطن يعني أن البرنامج قد انتهى من مراجعة وتقييم الطلبات والبيانات للتأكد من استيفائها الشروط والمعايير الأساسية التي تحددها الحكومة السعودية للحصول على الدعم.

ويُصرف دعم حساب المواطن عادةً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع تقديم أو تأخير الموعد إذا صادف عطلة رسمية، ما يعني أن إيداع الدعم للدفعة الـ 96 لشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 ستكون يوم الإثنين 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.