جولة جديدة في حرب الرقائق.. شركة هولندية تثير غضب الصين

هولندا كانت أحدث الجبهات في حرب الرقائق (معركة أشباه الموصلات) الدائرة بين الولايات المتحدة، والصين، حيث هددت بكين بالرد على الهيمنة الأمريكية على صناعة الرقائق.

القصة بدأت، حينما قررت شركة “أيه.إٍس.إم.إل هولدنج” إلغاء صفقة بيع بعض معداتها إلى الصين، في استجابة لطلب من الإدارة الأمريكية قبل أسابيع قليلة من دخول قرار حظر تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين حيز التطبيق.

هولندا تنخرط في حرب الرقائق

وهولندا، هي مقر شركة “أيه.إس.إم.إل هولدنج” التي تنتج أحدث معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وانخرطت في النزاع الجيوسياسي بين بكين، وواشنطن حيث تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكبح جماح محاولات الصين امتلاك صناعة رقائق متطورة، في صراع أطلقت عليه وسائل الإعلام “حرب الرقائق”.

وقبل قرار الإلغاء، كانت الشركة الهولندية قد حصلت على ترخيص لبيع 3 من أحدث آلات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الشركات الصينية قبل دخول قرار الحكومة الهولندية بحظر تصدير هذه المعدات إلى الصين حيز التنفيذ في يناير الحالي.

الصين تهدد بالرد على الاتحاد الأوروبي

وهو ما دفع السفير الصيني لدى هولندا لإرسال تهديد مبطن في تصريحات صحفية، والذي قال إن الاتحاد الأوروبي يستطيع تجنب رد صيني حاسم على القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين.

وفي مقابلة مع صحيفة “إن.آر.سي” الهولندية، قال السفير الصيني تان جيان “إذا تعامل معنا الأمريكيون بطريقة مهيمنة، سنرد عليهم، لكن لا يجب أن تتأثر علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي” بهذه المواجهة.

وتابع أن “الولايات المتحدة توسع فكرة الأمن لتشمل موضوعات، ومجالات ليس لها أي علاقة بالمخاطر العسكرية… وهي تضغط على حلفائها للقيام بنفس الأمر”.

وأضاف تان، أن الحوار مع الحكومة الهولندية يحتاج إلى التحسن لمنع تدهور الموقف بصورة أكبر.. وتجد الشركات الصينية صعوبات متزايدة في العمل في دول الاتحاد الأوروبي بسبب زيادة القيود، والضغوط السياسية.

وأوضح أن السياسة الأوروبية تجاه الصين مرتبكة “وتتم الإشارة إلى الصين باعتبارها شريك تعاون، ومنافس اقتصادي، وخصم رئيسي”.

حرب الرقائق بين واشنطن وبكين

وفي توقعات العام الجديد وفق تقارير لمؤسسات دولية، فإن الحرب التجارية بين الصين، والولايات المتحدة ستزداد اشتعالا بسبب الرقائق، خاصة وإنها جزء من حرب تجارية مع الولايات المتحدة، والتي شهدت قيام إدارة بايدن بفرض ضوابط شاملة على الصادرات للحد من وصول الصين إلى أشباه الموصلات المصنوعة في الولايات المتحدة.

والصين الآن غير قادرة على شراء الرقائق المتقدمة، وتكنولوجيا صناعة الرقائق من الموردين الأمريكيين دون حصول البائع على ترخيص من الحكومة الأمريكية.

وتشمل الدول الأخرى التي تحد من وصول الصين إلى الرقائق ومعدات صنع الرقائق؛ هولندا، واليابان.