أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية ارتفاع قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنسبة تصل إلى 90%، لتبلغ حوالي 9.375 تريليون ريال، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تقدر بنحو 5 تريليونات ريال في عام 2016.



وأوضح الوزير بندر بن إبراهيم الخريف خلال كلمته الافتتاحية في أعمال مؤتمر التعدين الدولي2024، أن هذا النجاح يرجع إلى الاكتشافات المبهرة لكميات جديدة من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الانتقالية، والزيادات الكبيرة في إنتاج خام الفوسفات ومعادن مثل النحاس والزنك والذهب، إضافةً إلى إعادة تقييم الأسعار العادلة.



وأشار إلى أن هذه النتائج الإيجابية هي نتيجة جهود متواصلة تم بذلها في عمليات الاستكشاف والمسح الجيولوجي التعديني خلال السنوات الماضية.



وأدت هذه الجهود إلى ارتفاع كبير في عدد تراخيص الاستكشاف بنسبة زادت 4 مرات خلال السنوات الـ3 الماضية، مقارنة بالفترة الـ6 سنوات التي سبقت تطبيق نظام الاستثمار التعديني الجديد.



وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنجاز 30% من أعمال المسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي، التي تمتد على مساحة تبلغ 700 ألف كيلومتر مربع، التي ستكون نتائجه متاحة على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على حجم يقدر بأكثر من 10 تيرابايت، ليكون حافزاً للاستثمار في مجال التعدين.



من المتوقع أن يكون لهذا الإنجاز دورًا هامًا في جذب الاستثمارات في قطاع التعدين.



وأشارت مبادرة البرنامج العام للمسح الجيولوجي إلى أهمية رفع جودة البيانات ودقة الخرائط الجيولوجية لتسهيل وتعزيز عمليات استكشاف الثروات المعدنية في المملكة.



وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات في إطار تطوير نظام الاستثمار التعديني الجديد. هدفًا لجعل قطاع التعدين ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وذلك وفقاً لأهداف الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات التعدينية وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

رسميًا | معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية يعلن ارتفاع قيمة الثروة المعدنية في المملكة بنسبة 90%، لتصل إلى أكثر من 9 تريليون ريال.pic.twitter.com/F6xcQRnG2M — وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) January 10, 2024