توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد السعودي في 2024

توقع تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.8% خلال عام 2024، مع تسارع النمو إلى ما بين 3.6% و4.8% خلال العامين المقبلين.

ورجح التقرير أن ينمو الاقتصاد السعودي مدعومًا بإنتاج المملكة الفعلي من النفط اعتبارًا من منتصف عام 2024، على الرغم من تعليق شركة أرامكو خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية من 12 مليون برميل يوميًا إلى 13 مليونًا.

وسيؤدي هذا الارتفاع إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، خاصة مع عودة الطلب العالمي على النفط إلى الارتفاع.

ويأتي هذا النمو المتوقع بعد أداء ضعيف للغاية للاقتصاد السعودي في عام 2023، حيث انكمش بنسبة 0.8%. وترجع هذه التوقعات إلى استمرار الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، والذي سيعوض التأثير الناتج من تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الثاني من عام 2024.

على الرغم من تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية النصف الثاني من عام 2024، تُرجح كابيتال إيكونوميكس أن يستمر القطاع غير النفطي في المملكة في تحقيق نمو قوي. ويُعزى ذلك إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية في المملكة، بدءًا من السياحة والضيافة وصولًا إلى الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المالية.

ورأت كابيتال إيكونوميكس أن الحكومة السعودية ستستمر في اتباع سياسات مالية تيسيرية، مما سيدعم النمو الاقتصادي. ويشمل ذلك زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية، وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الضرائب على بعض القطاعات.

وتشير البيانات إلى أن الأنشطة الحكومية والأنشطة غير النفطية ستستمر في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2024.

وتُظهر البيانات أيضًا أن القطاع الخاص يلعب دورًا متزايدًا في تحفيز النمو الاقتصادي، مدعومًا بزيادة الائتمان المصرفي وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن ينعكس نمو القطاع غير النفطي في المملكة على سوق العمل أيضًا، حيث ترجح أن يستمر معدل البطالة في الانخفاض، ما سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة للشباب السعوديين.