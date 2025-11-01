تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج السعودية

قالت المديرية العامة للجوازات السعودية، مساء أمس الجمعة، إنه يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة (المفردة – المتعددة) للعمالة المهنية أثناء تواجدهم خارج المملكة إلكترونياً عبر منصة “أبشر أعمال” الإلكترونية.

وتتيح هذه الخدمة الإلكترونية لصاحب المنشأة أو المفوض تمديد تأشيرة خروج وعودة للعمالة المهنية.

ويمكن للمستفيدين إتمام خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المهنية عبر الدخول إلى منصة أبشر أعمال ثم اختيار خدمات أعمالي، وبعدها اختيار خدمات، واختيار التأشيرات، ثم اختيار المنشأة، واختيار العامل، ثم اختيار خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة.

يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة (المفردة – المتعددة) للعمالة المهنية أثناء تواجدهم خارج المملكة إلكترونياً عبر منصة “أبشر أعمال”.

يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة (المفردة – المتعددة) للعمالة المهنية أثناء تواجدهم خارج المملكة إلكترونياً عبر منصة "أبشر أعمال"



⁧#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/WY92vMrGA1 — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) October 31, 2025

العمالة المنزلية

بالنسبة للعمالة المنزلية، يمكن تجديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة عبر الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات العمالة ثم اختيار خدمات وبعدها اختيار التأشيرات.

كما يمكن تجديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة للمرافقين من أفراد الأسرة، بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدمات أفراد الأسرة واختيار خدمات ثم اختيار التأشيرات.

وتبلغ صلاحية تأشيرات الخروج والعودة إذا كانت محددة بالأشهر (60، 90، 120 يوم)، ثلاثة أشهر للسفر من تاريخ الإصدار وتحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر، أما إذا كانت محددة بالأيام أو عودة قبل، فتحسب من تاريخ الإصدار.