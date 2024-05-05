ظاهرة غريبة.. ما هو سر تفوق أمريكا الاقتصادي على أوروبا؟

بينما تكافح دول العالم للتعافي من الأزمات الاقتصادية المتتالية، تبرز الولايات المتحدة كنموذج استثنائي للصمود والنمو الاقتصادي.

وكشف تقرير نشرته مجلة “إيكونوميست” عن سر تفوق الولايات المتحدة على أوروبا من الناحية الاقتصادية، وذلك على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم في السنوات والعقود الماضية.

وأرجع التقرير هذا التفوق الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى ظاهرة غريبة وبسيطة وهي أن الأمريكيين يعملون بجدية أكبر من نظرائهم الأوروبيين.

ساعات عمل أطول

وأظهر التقرير أن متوسط ساعات العمل السنوية للمواطن الأمريكي تزيد بنسبة 15% عن نظيره الأوروبي، حيث يعمل الأمريكيون 1811 ساعة سنويًا مقابل 1571 ساعة فقط في الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يوم عمل أقصر في أوروبا

وبحسب التقرير، لا يتعلق الأمر فقط بإجازات أطول في أوروبا، بل إن يوم العمل النموذجي في دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا أقصر بنصف ساعة مقارنة بالولايات المتحدة.

وتطرح “إيكونوميست” سؤالًا هامًا: ما هي الطريقة الأفضل للعيش، مع المزيد من المال أو المزيد من وقت الفراغ؟ وتشير المجلة إلى أن هذا السؤال يصعب على الناس اختيار إجابة قاطعة له، لكنها تركز على سؤال آخر أكثر فائدة: لماذا يعمل الأمريكيون لساعات أطول من غيرهم؟

العوامل الثقافية

ويُقدم التقرير تحليلاً لعدة عوامل محتملة وراء هذه الظاهرة، بدءًا من الثقافة. ففي حين قد يُقدر الأوروبيون وقت الفراغ أكثر، مع التركيز على قضاء الإجازات في المدن الجميلة، وتذوق المأكولات اللذيذة، واستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة، فإن الولايات المتحدة قد تُقدم خيارات ترفيهية أقل، خاصةً مع مساحتها الشاسعة التي تُشجع على السفر لمسافات أطول.

ويشير التقرير إلى أن هذا ما يفسر جزئيًا جذب أوروبا لحوالي 150 مليون سائح سنويًا من الخارج، أي ضعف عدد السياح الذين يقصدون الولايات المتحدة.

وتُظهر الدراسات الاستقصائية أن “العمل الجاد” يُعتبر قيمة جوهرية في الثقافة الأمريكية، ويعود ذلك جزئيًا إلى دور “الفردية الصارمة” في بناء البلاد.

الحل يكمن في الضرائب

وتوصل الخبير الاقتصادي الأمريكي، إدوارد بريسكوت، إلى نتيجة مثيرة للاهتمام، حيث يرى أن الحل يكمن في الضرائب، فحتى أوائل السبعينيات، كانت مستويات الضرائب متشابهة في أمريكا وأوروبا، وكذلك ساعات العمل. وبحلول أوائل التسعينيات، أصبحت الضرائب في أوروبا أكثر عبئاً، مما أدى، حسب بريسكوت، إلى انخفاض حماس الموظفين.

ولا تزال هناك فجوة كبيرة حتى اليوم، إذ تبلغ عائدات الضرائب الأمريكية 28% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 40% في أوروبا.

العمل عن بعد

تُظهر مجلة “إيكونوميست” أن أحد التطورات الجديدة هو التناقض في مجال “العمل عن بعد”. ففي عام 2023، وجد المسح العالمي لترتيبات العمل أن الموظفين بدوام كامل في أمريكا يعملون من المنزل 1.4 يوماً في الأسبوع، بينما يفعل الموظفون في أوروبا ذلك لمدة 0.8 يوماً.

مفاجأة

يُشير التقرير إلى أن هذه الحقيقة قد تؤدي بنا إلى نتيجة مذهلة، وهي أن الأوروبيين والأمريكيين يقضون الآن نفس القدر تقريباً من الوقت في المكتب، مع 1320 ساعة سنوياً للأول و1304 للأمريكيين.

لكن الاختلاف يكمن في “العمل عن بُعد”. وبمعنى أخر، فإنه يتم إنجاز نسبة 15% الإضافية من العمل الذي يقوم به الأمريكيون سنويًا من منازلهم المريحة، أو في بعض الأحيان على الشاطئ.